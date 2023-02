“Robadera” en inmediaciones de la Plaza Ciudadela: Vecinos

Lo peor es que hay vigilancia policial, lamentan

Por Rafael Hernández Guízar

Constante robos se regis­tran en los alrededores de la Plaza Ciudadela en Zapopan, vecinos y comerciantes de la zona lamentaron la ola de este tipo de delitos.

Y es que a decir de los en­trevistados, hay robos cons­tates de autopartes y de auto­móviles, además de robos a persona y por desgracia, pese a que sí hay presencia policía­ca, los delitos van a la alza.

“Pues sí por desgracia así es, no sé si es porque pasa mucha gente por aquí, gen­te que es de otros lugares y como está la plaza pues mu­cha gente que no es de la comunidad habitualmente pasa por aquí, entones a mí incluso, dentro de la misma plaza y a plena luz de día, me abrieron la cajuela y se lleva­ron las llantas que acababa de comprar, digo a ese nivel, me parece pues que es increíble que pasen este tipo de cosas”, dijo Mario Alberto, uno de los vecinos entrevistados.

“Mire, su casa está aquí enfrente y a dos cuadras, y un día se me ocurrió venir a comprar unas llantas y me bajé a regresar el carrito, y a comprar algo más, y cuando llegué algo se me hacía raro pero así me fui, pues al llegar a donde las iban a colocar, re­sulta que ya no traía llantas, y ya ni me quise regresar por­que pues me dio tanto coraje, no me duraron ni media hora y se las llevaron y todavía se llevaron mi herramienta los desgraciados, y ya nomás se queda uno con el coraje, qué hacemos”, destacó en entre­vista con Página 24.

Renata, otra de las vecinas de la zona, dijo que a ella, por la mañana cuando se dirigía a tomar l camión para ir a la es­cuela, le arrebataron el celar, nadie le quiso ayudar.

Pues iba de lo más tran­quila, y pasa un fulano en una moto y me da el jalón del ce­lular y e lo quita, no bueno, me dio tanto coraje que claro que me quería ir corriendo de­trás de él, pero pues qué hacía yo sola, o sea y es increíble que nadie te ayuda y además es algo que pasa tan rápido que ni chance de reaccionar”, lamentó.

Por ello, hicieron un lla­mado a su alcalde Juan José Frangie, al que solicitaron que se refuerce la seguridad en la zona.