Pedirán a la Cofepris regular producción de opioides paliativos

Ante la creciente necesidad de los fármacos: Enrique Velázquez

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Porque en la entidad o el país existe una gran cantidad de personas que no pueden acceder a cuidados paliativos, diputados locales de Haga­mos impulsarán un acuerdo legislativo para exhortar a autoridades federales a fin de que permitan la producción controlada de opioides para fines medicinales.

Con la presencia de varios expertos, quienes señalaron que existen alrededor de 600 mil pacientes que requieren de cuidados de este tipo y sin embargo solo el 3 por ciento tiene acceso a ellos, el diputa­do Enrique Velázquez urgió a cambiar las políticas en torno al manejo de ciertas drogas.

El legislador de oposición dijo que en México existe una carencia del 62.4 por ciento de morfina medicinal para pa­cientes que requieren de cui­dados paliativos, y aunque el país se posiciona en el tercer lugar a nivel mundial en pro­ducción de amapola, la polí­tica prohibicionista contra las drogas impide que haya una producción legal para ayudar a quienes viven sus últimos días con dolor.

Es por ello que exhortarán a varias autoridades, la prime­ra de ellas es a la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios, a fin de que agilice los permisos sa­nitarios de importación; tam­bién, solicita a la Cámara de Diputados y al Senado de la República a permitir la pro­ducción controlada y legal del opio para fines medicinales.

Además, se exhorta a la Secretaría de Economía del gobierno federal para que analice la viabilidad eco­nómica de legalizar la pro­ducción de amapola para la elaboración de fármacos controlados.

“El Estado mexicano tiene la obligación de buscar la for­ma en que estas personas no les duela y tenemos muchas alternativas. México puede tener una salida para cambiar una política de drogas que permite producir la morfina, la heroína y los opioides que ne­cesita el sector salud para que la gente pueda dejar de sufrir. El llamado que hacemos es que tenemos que buscar las alternativas, para que los ni­ños no mueran de dolor”.

A decir del doctor Gui­llermo Aréchiga, de la Aso­ciación Jalisciense de Medi­cina Paliativa, se estima que en México se ha registrado el 50 por ciento menos en la compra de analgésicos, espe­cialmente de la morfina. Esta escasez y desatención en los cuidados paliativos, añadió, ha suscitado que en el país solo el 40 por ciento de quie­nes mueren tengan una buena calidad de muerte, cuando en lugares como Reino Unido se llega al 98 por ciento, por te­ner los recursos y disponibili­dad de opioides.

“Jalisco es el prescriptor número uno de opioides a nivel nacional, y a pesar de esta condición si quieren en este momento hacer uso de un fármaco como la morfi­na, no existe. Las cadenas en Guadalajara no venden ni un solo miligramo de morfina y no lo venden porque no les surten. Hacemos un llamado a una alerta sanitaria para po­der conseguir analgésicos que puedan ofrecer una mejoría de la calidad de vida”.