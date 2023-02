Sobran 600 trabajadores en el Congreso de Jalisco

Revela diagnóstico realizado por el IMCO

Por Elizabeth Ríos Chavarría

En el Congreso de Jalisco se podrían despedir a más de 600 trabajadores y su operati­vidad seguiría igual, así lo de­terminó el estudio a la nómi­na del legislativo que realizó el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Hace un par de semanas el estudio se entregó a legisla­dores y luego de su análisis es que ayer la presidenta de la Co­misión de Administración en el congreso, la diputada Mara Robles, dio a conocer los resul­tados del mismo al referir que IMCO determinó que la nómi­na podría estar conformada por menos trabajadores.

En la actualidad la nómina del congreso está conforma­da por mil 69 trabajadores, aunque por las labores que se realizan y los cargos a desem­peñar, es que el instituto con­sideró que se podría prescin­dir de 600 aproximadamente.

“A nosotros justamente nos parece que ese criterio tiene que ser analizado con mucha mayor ponderación, porque actualmente la nómina está conformada por traba­jadores de base y supernume­rarios y no se les puede dar el mismo tratamiento a los dos. No podemos decidir de ma­nera arbitraria que sobran 600 y los vamos a quitar. Tendre­mos que hacer un trabajo de auténtica filigrana para en­contrar una fórmula virtuosa que permita que incluso ese proceso sea deseable para los trabajadores”, expresó.

Entre otros aspectos del in­forme la diputada dijo que se encontró que de los 16 pues­tos catalogados en el total de la nómina, el 26 por ciento no coincide con los puestos exis­tentes; que el costo de la nó­mina del Congreso de Jalisco es más elevado que el de otros estados por habitante y por nú­mero de diputados; así como disparidad en los rangos de sueldo anual de los empleados para un mismo nivel de esco­laridad, es decir, hay quienes tienen solo secundaria y ganan menos que quienes tienen pri­maria, o alguien con doctorado que percibe menos que alguien con solo secundaria.

También, añadió que el informe relata una disparidad en los rangos del sueldo anual de los empleados para un mis­mo nivel de puesto, y que es mayor que en Guadalajara por profesión; y que hay exceso de auxiliares administrativos.

“El Instituto Mexicano de la Competitividad considera que el Congreso de Jalisco puede mejorar considerable­mente su esquema de gober­nanza. Esto, debido a que existe una estructura legislati­va que presuntamente depen­de de factores políticos que coexiste con una estructura orgánica o administrativa, lo que genera serios problemas de coordinación”.

Expresó que las recomen­daciones hechas por el IMCO versan en definir funciones y competencias por puesto y área, precisar la organización administrativa, profesiona­lizar el cargo del Secretario General del congreso, y deli­mitar el tamaño de las áreas que integran el legislativo.

Recalcó que el IMCO hizo un diagnóstico y no una audi­toría, por lo cual no se sabe con certeza el tema de los aviado­res aunque se reconocen irre­gularidades, sin embargo, en­fatizó que con lo ya realizado se tomarán acciones en con­senso para hacer más eficiente la labor del congreso. Aunque no hay plazo fijo, apuntó que habrá propuestas de solución en esta legislatura.