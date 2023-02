¡Persisten fallas en la ruta 616!

Usuarios tardan hasta una hora para poder subirse

Por Rafael Hernández Guízar

Otra vez las quejas con­tra la ruta 616 del transpor­te público salen a la luz, las unidades siguen tardando más de una hora en pasar por los puntos de abordaje.

Ciudadanos muy moles­tos con los permisionarios, indicaron que se trata de una de las peores rutas de transporte público en la ciu­dad, no sólo por lo tardado que es lograr subirse a un camión, sino, por las pési­mas condiciones de las uni­dades y los malos tratos de los choferes.

“Mire tenemos ya una hora esperándola y eso es casi siempre diario, y mire, yo vivo en Loma Dorada y a veces no agarran su ruta, se desvían y se van por otro lado, y yo no sé si eso se pueda, pero mire, aquí ya una hora esperando y pues no es justo”, dijo Graciela, una de las usuarias entrevis­tadas ayer en el centro de la ciudad.

Y es que a decir de esta mujer, muchos de los cho­feres de esta ruta, constan­temente se desvían, es decir, que cambian el derrotero sin autorización de la secretaría de transporte y esto, deja a muchos in poder abordar las unidades, o bien, tremenda­mente lejos de sus destino.

Lo peor es que el camión termina siendo caro y malo.

“Lo que yo les digo es que pongan atención en las necesidades de las personas, tanto público que necesida­des del camión y mire, aquí está pasado esto, una hora, hora y media y se queda uno espere y espere, y luego se roban los 50 centavos cuan­do uno paga, termina uno pagando 10 pesos, y si uno trae nueve pesos no nos su­ben, caro y malo, pues como que no”.

Desesperados por lo que a diario deben de soportar, ciudadanos indicaron que es urgente que la secretaría de transporte preste aten­ción a los problemas que se enfrentan los usuarios del transporte público, y que demás, haya mano dura contra aquellos que están in­cumpliendo con la dotación del servicio que aunque es obligación del gobierno del estado, se pasó la estafeta a las empresas y ciudadanos a través de contratos de con­cesión.