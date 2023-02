Crisis limita compras del 14 de febrero

Muchos se quedaron con las ganas de comprar detalle

Por Rafael Hernández Guízar

La crisis se impuso al día de San Valentín en Guadala­jara, pese a que ayer fue el día del amor y la amistad y es tradición regalar presentes a los seres queridos, muchos se quedaron con las ganas por falta de dinero.

Y es que los precios de regalos como las flores, los globos, los peluches y demás presentes que se acostumbra obsequiar en el día de “los enamorados” estaban por los cielos, muchos vendedores aunque bajaron de último momento los costos, las ven­tas fueron bajas.

“Está peor que otros años, la verdad es que está muy flo­jo, se ha vendido muy poco, nosotros empezamos desde ayer (lunes) a las 12 del día, y hasta las nueves de la no­che y vendimos muy poco, no hemos vendido lo que esperá­bamos, ya teneos precios que van de los 15 pesos a los 550 que son los monos de peluche con globos, decorado todo, son precios accesibles pero todo está más caro porque todo subió. De hecho otros años nosotros trajimos flores naturales, pero hoy optamos por no traer y se vende muy poco, es más pérdida que ga­nancia”, dijo la señora San­dra, una de las comerciantes entrevistadas.

Por su parte Rubén, un ciudadano entrevistado en las calles de la ciudad, dijo que pese a que intentó sorprender a su novia en el día del amor y la amistad, el dinero simple­mente no le ajustó.

“Pues quería llevarla a comer y a dar la vuelta, pero no me ajustó, no me salie­ron las cosas como quería y pues ni modo, a dar amor, no a comprar, ya qué hace uno”, lamentó en entrevista con Página 24.

“Pues se siente gacho por­que uno qué más quiera que tener más detales pero a veces no ajusta, a mí por ejemplo, me quedaron mal todos los que me tenían que pagar y pues no ha llegado la quince­na, ni modo, como digo pues ya qué hace uno, le voy a lle­var una flor, yo le quería llevar un ramo, pero pues ahora sí que como dicen, la intención es la que cuenta”, dijo.

En general, varios ciuda­danos entrevistados por este reportero, lamentaron el alza en general d productos y ser­vicios por la celebración del día de San Valentín, algo que hizo a muchos, prescindir de la compra de regalos y recu­rrir a alternativas como ir a pasear a un parque, o simple­mente quedarse en casa.