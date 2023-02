Carrusel en GDL es un desperdicio de dinero

Que Lemus invierta en lo que de verdad importa: Jaime Aldrete

Por Rafael Hernández Guízar

Indigno que el gobierno de Guadalajara gaste tanto dine­ro en estupideces en lugar de atender los problemas reales, condenó ayer Jaime Aldre­te Medina, presidente de la Coordinadora Jalisciense de Asuntos Medioambientales.

Ante gastos como los 26 millones de pesos que costó el carrusel que se instaló en el centro de la ciudad, el activista medioambiental dejó en claro que es aberrante que íconos de la ciudad como la Plaza de los Mariachis, el Parque Morelos, y los alrededores del mercado San Juan de Dios –el barrio en general–, estén plagados de delincuencia, indigencia y pobreza.

“El gobierno del movi­miento naranja trae un doble discurso, hay una Guadalajara de día y una de noche, porque sales de día y ves los anuncios del alcalde y son una reveren­da farsa, y si sales de noche y vas a San Juan de Dios, al Parque Morelos, a la Plaza de los Mariachis, verás que es donde corre la pobreza, la ale­gría no se ve por ningún lado y me pregunto si el carrusel que costó 26 millones de pe­sos no serían mejor emplear­los en esa gente que ocupa un techo, en lugar de un carrusel que parece que está diseñado para gente fifí”, dijo en entre­vista con Página 24.

Y siguió: “Haría muy bien que el alcalde vaya a recorrer las calles de Guadalajara y se entere de los problemas de la gente, eso es más provechoso a que salga con que se va a co­rrer a Los Colomos de madru­gada, es una farsa lo que hace, pura promoción del alcalde porque quiere ser goberna­dor”, indicó.

Y es que a decir de Jaime Aldrete, son muchos los ciu­dadanos que están resintien­do el “desinterés” dijo, del alcalde que ha anunciado que buscará la gubernatura puesto que mientras que destina una millonaria cantidad de dinero para promocionar su imagen en videos en redes sociales, en tanto que pulula la insegu­ridad y la hambruna en esta ciudad capital.

“Es demasiada inversión en propaganda en justificar sus gastos, porque la repo­blación de Guadalajara a lo mejor la entendimos mal, y por eso hay tanta gente mal en toda la ciudad, habrá que preguntarse si a toda esa gente que no tiene ni en qué caerse muerta, a toda esa gente que no tiene ni qué comer y que anda en la calle, les va a tocar uno de esos departamentos de varios millones de pesos que aprobó el alcalde”, dijo.

“En pura promoción de imagen. Si el alcalde y el go­bernador se dedicaran a darle atención a la limpieza, a la se­guridad, a cosas importantes, tal vez Guadalajara sería digna en recibir al turismo extranje­ro, somos una cochinada y da­mos pena. Por eso se hace un llamado a los tapatíos, porque somos de doble moral, porque nos preocupamos mucho por ir a ayudar a Turquía y a otros lugares y aquí vemos que es­tán tapándose con periódicos, que vaya Lemus al Parque Morelos y de ahí mande sus videos, y espero que la mamá de Lemus no me vaya a ame­nazar, como hace con quienes hablan las cosas de su hijo”, finalizó.