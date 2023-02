Pandemia trajo rezago educativo

Pero también impulsó la tecnología: Héctor Barrera

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Se estima que al menos el 70 por ciento de los alum­nos de preescolar y hasta la preparatoria en Jalisco pre­sentan un atraso académico desde hasta cuatro años, por lo que de seguir así habrá una merma de profesionales en el futuro, consideró Héctor Ba­rrera, gerente de Expansión de Kumon México.

A decir del experto, la pandemia por Covid-19 abrió nuevos panoramas en la rama de la tecnología, sin embar­go, también trajo un rezago educativo que ha generado y suscitará cada vez más una escasez notable de talento.

Mencionó que Kumon se encarga de regularizar a estudiantes en matemáticas, lectura e inglés. En Jalisco cuentan con 42 franquicias y con el rezago educativo en aumento, refirió que no se debe dejar pasar esto para no agravar el problema.

“Lo que hizo la pandemia fue impulsar la tecnología y esto traerá un tema importan­te hacia el futuro. En algún punto el estudiante que tuvo este rezago y fue avanzando, porque el modelo educati­vo así se lo permite, tomará decisiones de vida y lo que va a pasar es que no se irá a áreas tecnológicas porque tie­nen que ver con matemáticas, porque requerirá de habilida­des y no estará listo para ellas. Entonces, se desencadena una necesidad, una escasez de ta­lento, la necesidad de tener que importar talentos de otros lados”.

Para entender el tamaño de la situación, añadió que antes de la pandemia el reza­go estaba en dos años. Ahora no solo está en cuatro, sino que en donde más problemas se ve esto es a nivel primaria, específicamente en cuarto y quinto grado.

A pesar de esto, dijo que al menos en el caso de Jalis­co se ha presentado una pre­ocupación de los padres por regularizar a sus pequeños, pues incluso en Kumon ha aumentado la demanda para abrir más centros.

“Jalisco es uno de los lu­gares en donde los papás es­tán más preocupados por re­cuperarse del rezago. Una de las cosas que hace Kumon es reaprender y dominar aquello que no logró el método edu­cativo, pero no se queda ahí, ya que lleva al estudiante a que aprenda por sí mismo contenidos que no ve en la es­cuela. Entonces, esta ventaja de estar por arriba de lo que se ve en la escuela genera en el estudiante algo muy impor­tante, que es la capacidad de la confianza”.