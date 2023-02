Exigen a Alfaro proteger la vida de las mujeres

Diputadas, académicas y activistas insisten en revisar estrategia

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Que comparezcan en el Congreso el fiscal y la se­cretaria de Igualdad, que se apruebe la ley para sancionar la violencia vicaria y que se cree un observatorio legisla­tivo es parte de lo que exi­gieron feministas de diversos partidos o colectivos, ante la crisis de inseguridad que vi­ven todos los días las mujeres en Jalisco.

Diputadas e integrantes de los partidos de Hagamos, PRI, Morena y PRD, así como aca­démicas y activistas se posi­cionaron en conjunto en torno a la violencia de género que cada vez más se recrudece en Jalisco, al exigir también al gobernador, Enrique Alfa­ro Ramírez, sea más sensible con sus declaraciones pues estos temas no son cancha de lo privado sino de lo público y como tal su gobierno tiene responsabilidad.

Con diversas intervencio­nes, feministas insistieron en que la comparecencia de au­toridades se debe dar a puer­tas abiertas, ya que la socie­dad merece saber por qué las estrategias para combatir los feminicidios no han dado re­sultados. También, pidieron a la bancada de mujeres que se sume y en cuanto antes salga la ley de la violencia vicaria, que tiene casi un año en la congeladora a pesar de que en 17 estados del país ya se aprobó.

A decir de la regidora de Morena en Guadalajara, Can­delaria Ochoa, debe existir un observatorio legislativo en materia de violencia que dé seguimiento a todo lo que ya existe en leyes y normativas en torno a combatir este pro­blema.

“Yo propongo un observa­torio para darle seguimiento a las leyes y protocolos porque ya existen. En la ley ya dice que todas las muertes violen­tas de mujeres deben inves­tigarse como feminicidio y hace cuatro días se aplaudió aquí (en el congreso), pero eso ya existe desde el 2011. No puede ser que estemos atrasadas, que no sepamos cuál es la legislación que existe, por eso el observatorio tendría la facultad de garanti­zar que las leyes y normativa se cumplan”.

Susana Muñiz, especia­lista de la Universidad de Guadalajara (UdeG), ase­veró que la violencia contra las mujeres no es un tema de coyuntura sino la norma­lidad de miles, ya que tan sólo en el 2022 hubo más de 20 mil delitos contra las mujeres, de los cuales sólo 35 se clasificaron como fe­minicidios y 431 como ho­micidios dolosos.

“El gobernador sale y dice que no está en sus manos la violencia feminicida. Hoy invito al gobernador a rei­vindicar sus declaraciones, a proteger la vida de las muje­res y a que no espere que le aplaudamos que ha detenido a cinco de todos los femini­cidas que están impunes en el estado de Jalisco, con además la cifra de homicidios dolosos que tienen a las mujeres en un hilo por no tipificarse como feminicidios”, agregó por su parte la vicepresidenta de Ha­gamos, Valeria Ávila.