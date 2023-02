Denuncian aviadores en la policía zapopana

Uniformados exigen limpia al interior de la corporación

Además de que existe una “renta quincenal” que les cobran ilegalmente por el derecho a patrullar, en la comisaría de la ex Villa Maicera hay personal que cobra sin realizar sus funciones

Por Rafael Hernández Guízar

Elementos de la policía de Zapopan denunciaron que hay una gran cantidad de aviado­res dentro de la corporación.

Tras la publicación de Pá­gina 24 respecto a que exis­te una renta quincenal que les cobran ilegalmente por el derecho a patrullar, elemen­tos de la policía zapopana de­nunciaron más atrocidades, la presencia de aviadores en la corporación quienes cobran sin ir a trabajar.

“Pues todos lo sabemos pero nadie hace nada porque hay miedo a que nos corran; por ejemplo, la esposa de uno de los comandantes no va a trabajar y le siguen pagando su quincena sin problema al­guno, ella desde que se casa­ron dejó de ir a trabajar por­que él ya no quiso, y le siguen dando su quincena porque no renunció, pero le hacen el paro, pues es la esposa del comandante”, dijo uno de los elementos que pidió el anoni­mato por temor a represalias.

“Nosotros lo que queremos es que haya una limpia dentro de la policía, que saquen a los que son malos elementos, que nos dejen trabajar tranqui­los, que no haya cuotas y que nos den un horario adecuado, y que sean parejos porque cómo es que hay aviadores y a los demás nos exigen tanto. Está muy mal que le dejen a unos porque son parientes de alguien influyente no venir a trabajar”, indicó.

Nuevamente, elementos de la corporación zapopana exigieron al alcalde Juan José Frangie Saade que haga una revisión a fondo de lo que sucede en esta comisaría, que se quite a los malos elemen­tos que hacen imposible a los demás el trabajo, y sobre todo que haya cero tolerancia con­tra los actos de corrupción.

“Pues a mí no me gusta tener que estar dando dinero de nuestra quincena, si se su­pone que es nuestro sueldo y que nos lo dan porque nos lo ganamos, cómo les vamos a estar dando dinero, y luego a cambio de que nos dejen sa­lir a trabajar, es bien ridículo, si de por sí está uno todo el tiempo sujeto a que lo quie­ran correr porque si te dan de baja ya no te recontratan en ningún municipio porque te boletinan y toda vía tener que estar dando dinero, pues no es justo, yo sí le quiero pedir al presidente que nos haga caso y que voltee acá porque nosotros somos per­sonas y tenemos familias, así como quieren que uno haga bien su trabajo”.