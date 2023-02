Policías de Zapopan pagan por patrullar

Denuncian que “les exigen aportación para las unidades”

Por increíble que parezca, se les cobra renta por usar las patrullas, para salir a cuidar a la ciudadanía, se les piden cuotas obligatorias para supuestamente darle mantenimiento a las patrullas que son propiedad del ayuntamiento

Policías municipales de Zapopan rompieron el silen­cio, denunciaron ayer que les cobran dentro de la corpora­ción por poder patrullar.

Para tener derecho a pa­trullar, los policías munici­pales pagan una renta ilegal, deben de cubrir una cuota cada quincena a sus coordi­nadores de área, llega hasta los dos mil pesos quincenales lo que deben de entregar de su salario según se denunció por un elemento quien pidió el anonimato por temor a re­presalias en su contra.

Sentenció que si no pagan no sólo no los dejar salir a bordo de las patrullas, ade­más, en reprimenda los man­dan desarmados a cuidar ne­gocios particulares o a hacer rondines bajo el sol y en las zonas más peligrosas, solos y sin su arma de dotación.

“Cada quincena nos piden una aportación de 100 pesos para las unidades, supues­tamente dicen que es para los frenos, los focos, para el mantenimiento de las unida­des, pero cada vez están peor y no sabemos ni qué se hace con ese dinero, se nos piden 100 pesos por quincena a cada elemento y somos alrededor de 50 elementos por sección, son tres secciones, y las uni­dades se están cayendo, no sabemos quién se queda con ese dinero, ese dinero nos lo piden para ser contemplados para salir a patrullar”, dijo

–¿A quién se lo dan?

–Eso nos lo pide cada en­cargado de la sección, el mis­mo día de la quincena se nos pide. Eso es para ser contem­plado para salir a patrullar, pero no siempre patrullan todos, patrullan casi siempre los mismos, los que pagan por patrullar, por tener un área es­pecífica y los que no aportan no patrullan.

–¿Y si no aportan los 100 pesos hay consecuencias?

–Pues sí, porque si no paga eso te toca estar cuidando ga­solineras, lugares donde no estamos seguros, te mandan a establecimientos donde no hay baño o que no puedes ni tener alimentación a la mano, te mandan solo, y a veces hasta desarmados.

–¿Esa es orden de los co­mandantes?

–Pues sí, ellos son los que toman las decisiones finales, ellos son los que deciden quién patrulla, quién va a los mejo­res o a los peores lugares.

–¿Cuánto les piden a los policías para poder estar pa­trullando?

–Dependiendo del área, hay quienes dan desde mil pesos hasta dos mil por quin­cena, es como si cobraran una renta a los elementos.

–¿Quién clasifica esas zo­nas y de acuerdo con a qué?

–Porque dicen que son zo­nas residenciales, que porque no hay tantos problemas le­gales, o porque son áreas que dan más dinero.

–Pareciera que los man­dan a robar.

–Hay una encargada que nos dice salgan a delinquir, agarren todo López Mateos, hasta se nos dice en qué áreas puedes detener a las personas porque anden de tal o cual manera, ahora sí que te man­dan a que salgas a delinquir, a robar al ciudadano en lugar de protegerlo.

–¿Cuánto gana un policía de Zapopan?

–Bueno quitando lo que nos rebajan de pensiones y otras cosas son alrededor de ocho mil pesos quincenales. De ahí pues uno tiene que dar las aportaciones para la repa­ración de unidades, y además, invitarle algo al encargado de turno, es más, si tienes un compromiso o necesitas ir al médico o al seguro, para que te den el permiso tienes que invitarle algo al encargado, o pagar.

–Pues no ajusta lo que ga­nan.

–Pues no porque hay que estar pagando por todo aden­tro de la corporación.

–Entonces ustedes se hacen cargo de todo lo que se refiere a las patrullas.

–Pues tienes que hacerle tú el mantenimiento, ponerle aceite y lo que se necesita, si no lo quiere hacer te la quitan y ya no te dejan ir a trabajar.

–¿Ustedes han tratado al menos de hacer esta denun­cia, de decírselo al presidente municipal?

–Lo que pasa es que hay consecuencias, te mandan a las zonas peores, a estar en el sol, si dices algo. Te mandan constantemente eventos de más de 12 horas, te hostigan, y apenas puedes descansar tres horas y luego vuelves a entrar, no puedes nunca ren­dir en nada.

Temeroso por su vida, este policía dijo con coraje que es aberrante lo que se vive en la comisaría zapopana pues por increíble que parezca, se les cobra renta por usar las patrullas, para salir a cuidar a la ciudadanía, se les piden cuotas obligatorias para su­puestamente darle manteni­miento a las patrullas que son propiedad del ayuntamiento: “La unidad debe de estar al servicio de la ciudadanía, no sabemos a dónde se destina el dinero que nos piden, quere­mos tener el derecho de tra­bajar a gusto”, dijo.

Más malos tratos a los policías de Zapopan

La gota que derramó el vaso y causó que los policías rompieran el silencio para de­nunciar los abusos de mandos superiores en su contra fue que les quitaran el horario que el presidente municipal Juan José Frangie prometió: 12 horas de trabajo por 36 de descanso.

En el sector 3 correspon­diente a la zona de Las Águi­las, el horario les duró un turno, sólo un día los dejaron tener ese horario que les per­mitiría tener mayor descanso, mejor calidad de vida, tiem­po con sus familias y hasta la posibilidad de acudir a citas médicas, o bien para el espar­cimiento.

“Es la injusticia que te­nemos en el sector porque la manejan a la conveniencia de los encargados, tanto del comandante como de tres mujeres que abusan de no­sotros los elementos. Tenía­mos un horario que se nos estaba dando, de 12 por 36 y nos lo quitaron de un turno a otro, dijeron que no funciona daba, que eran muchas horas las que descansábamos, se nos quitó injustificadamente siendo que en otros sectores lo tienen, y estamos trabajan­do más”, denunció el elemen­to entrevistado.

Se les quitó la posibilidad de tener dicho horario a los alrededor de 50 elementos que pertenecen al sector 3 de la policía de Zapopan sin justificación alguna, sólo por decisión unilateral del co­mandante según se dijo.

“Se nos dijo que fue una orden del comandante, y no nos dieron ni la oportunidad de ver si funcionaba o no, esto fue por el comandante del sector tres, y queremos que se nos dé la oportunidad de descansar un poco más, de llegar más frescos, convivir con la familia y tener tiempo para uno mismo”.

Otro de los elementos que acudió a Página 24 senten­ció que la decisión de retirar ese horario fue sólo en el sec­tor 3, pues quienes pertenecen al sector 1 y 2, así como a los escuadrones especiales como el motorizado –según se dijo–.

“Ya estamos hartos de tantos abusos, el trabajo de policía es muy bueno y muy gratificante, nos gusta servir y ayudar a la gente, pero cómo vamos a proteger a la gente si nos están tratando así, nos qui­tan dinero de nuestra quince­na, no nos dejan ni siquiera ir a una cita médica, ahí hay que pagar por todo y si se te ocurre decir algo pues te ponen a dis­posición de la guardia, te dejan parado con tu arma larga, con lo más pesado que encuentren y te traen a carrilla (acosado laboralmente)”, indicó.

Una gran cantidad de ele­mentos de dicho sector, se dijeron decepcionados de la corporación, pero por temor a represalias que van desde ser despedidos hasta su integridad física, han tenido que guardar silencio.

Además, adelantaron que en breve harían pública una lista de elementos que son aviadores, mismos que cobran del erario zapopano sin ir a trabajar.