Indaga la CEDHJ corruptelas en el Sistema de Asistencia Social

Alfaro y su “gentuza” devastaron a la niñez más desprotegida de Jalisco: Jorge Carlos Ruiz

El gobierno del estado protege a los crímenes que se dan en diversas dependencias, sobre todo para encubrir delitos como los que se dan contra la niñez institucionalizada, acuso el presidente de la Contraloría Ciudadana Independiente

Por Rafael Hernández Guízar

Investiga ya la Comisión Nacional de los Derechos Humanos los posibles abusos de autoridad que se han per­petrado en la Secretaría de Asistencia Social de Jalisco.

Jorge Carlos Ruíz Rome­ro, el presidente de la Con­traloría Ciudadana Indepen­diente, sentenció a través de redes sociales que interpuso una queja en contra de varias atrocidades que se han dado en el Sistema de Asistencia Social y que –dijo– han sido solapadas por el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez.

“¿Quién pagará el desas­tre que hizo el gobernador en el Sistema de Asistencia So­cial del Estado de Jalisco en los 4 años más oscuros en la historia de los gobiernos de Jalisco? Lamentablemente todo esto ocurrió por el pago de dote o la dádiva por el di­vorcio con su ex esposa la señora Lorena Martínez. Re­cordemos los nombres de los terribles personajes que trajo este gobierno para estar como titulares de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social. Elizabeth González, ex direc­tora del Hogar Cabañas, fa­milia política de la ex esposa del gobernador; el ahora re­gidor zapopano, José Miguel Santos Zepeda, ex secretario de Asistencia Social en el Es­tado de Jalisco. Cómo olvidar a la ex procuradora Eurídice Paredes Jaramillo, quien tuvo en 2001 una macrorrecomen­dación de la CNDH por tráfi­co de menores en el sexenio de Alberto Cárdenas Jiménez. Toda esa gentuza que eligió Alfaro Ramírez por medio de su ex esposa y que tanto daño le ha hecho a la niñez más desprotegida de Jalisco (tenemos todas las pruebas)”, indicó.

Y siguió: “El hacer señala­mientos de esta índole tuviera repercusiones muy graves y severas en otros estados del país y en el mundo. Pero en Jalisco y en especial con el gobernador Enrique Alfaro Ramírez a la cabeza de esta dictadura gubernamental se ha encargado de que no pase nada, que haya una ignominia a la infancia de nuestro esta­do, (se ha obstruido la justicia de Jalisco)”.

Y es que a decir de Jorge Carlos Ruiz Romero, es claro que dentro del gobierno del estado hay protección a los crímenes que se dan en diver­sas dependencias, sobre todo para encubrir delitos como los que se dan contra la niñez ins­titucionalizada.

“El gobernador protege a personas que no les bastaron el daño que le hicieron a tan­tos niños vulnerados de Ja­lisco, todo por la omisión en sus responsabilidades, sino además cometieron delitos tan graves como el falsear y obstruir la información en el homicidio del menor Arman­do, al interior del Hogar Ca­bañas; silenciar el maltrato a los menores de edad dentro del mismo Cabañas. Desti­tuir de manera arbitraria, ne­gligente y absurda al valioso y honorable ex procurador para de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Luis Antonio Gómez, por haber denunciado de manera va­liente los abusos sexuales a personas con discapacidad intelectual en la casa hogar 100 Corazones responsabi­lidad del DIF Jalisco y de lo cual fue testigo de todas las irregularidades.

Pero todo esto es un peque­ño acumulado de las perversi­dades que se siguen haciendo en el gobierno de Jalisco”.

Pero fue más allá: “Quién pagará los platos rotos de la más lamentable administra­ción del SAS (Sistema de Asistencia Social) en Jalisco, pues lamentablemente todo apunta a que el que será el chivo expiatorio ni más ni menos que Juan Carlos Mar­tín Mancilla, ahora ex direc­tor del DIF Jalisco, un hom­bre que ha trabajado desde la sociedad civil y que ahora me informan le están abriendo procedimientos de responsa­bilidad por los posibles malos manejos y posibles desvíos de recursos públicos; si bien es cierto que aún no termina desgraciadamente el sexenio, pero el gobernador Enrique Alfaro debe de estar aterrado de que llegue a gobernar Jalis­co alguien que no sea afín a su proyecto, que no lo protejan y sea enjuiciado muy probable­mente él y parte de sus amis­tades y familia”.

Por ello, interpuso la queja acompañada de evidencia que podrá sustentar las acusacio­nes que implican varios de­litos como maltratos y hasta decesos de niños dentro de los albergues jaliscienses.