Regresará operativo “discriminatorio” a Tlajomulco

Para evitar desperdicio de agua

“A mí me parece que sí está bien que quieran ahorrar agua, pero no se vale que aplique (multa) nada más para unos y no para otros”

Por Rafael Hernández Guízar

Habitantes del municipio de Tlajomulco de Zúñiga aseguraron que el operativo que el ayuntamiento puso en marcha el año pasado para evitar el desperdicio de agua es discriminativo, esto, luego de que se anunciara que este año se repetiría.

Y es que hay que recor­dar que se multó a quiñes tenían albercas inflables en sus cocheras en el periodo vacacional de Semana San­ta y Pascua, algo que moles­tó sobre manera a muchas personas, pues señalaron que se trata de un operativo que va principalmente con­tra la clase media y baja, pues mientras que se multa principalmente a quienes lavan carros en la calle y a quienes tienen una alberca inflable, no se va contra los cotos y sitios donde hay al­bercas privadas.

“Pues claro que es algo que nos discrimina, porque nosotros por ejemplo, no po­deos salir en Semana Santa y Pascua a llevar a la familia a ningún lado, ahorita menos porque ni dinero hay, en­tonces qué hace uno con los niños, pues como son vaca­ciones tratas de hacer algo y claro que ponerles una alber­quita les hace el día, entonces es muy culero del presidente (municipal Salvador Zamora Zamora) venir y decir que no se puede, cuando no va a los fraccionamientos esos gran­des que tienen casas club y albercas en los cotos como esos que están por López Ma­teos, por ejemplo, allá no les dicen nada, allá ni se paran, ni tampoco van a El Cielo y a todos esos lados, entonces por qué viene con la gen­te jodida, la que sí trabaja y trata de pagar impuestos, son chingaderas la verdad”, dijo muy molesto Julio Flores, un habitante de Santa Fe entre­vistado por Página 24.

Y agregó: “A mí lo que me parece es que sí está bien que quieran ahorrar agua, pero no se vale que aplique nada más para unos y no para otros. Yo creo que hay que ser parejos y aplicar las medidas igual para todos, y si van a multar a alguien pues que se multe en general, pero que se valore también que a veces uno no tiene otra forma de esparci­miento”, finalizó.