Piden nueva comparecencia de fiscal general

Que no se reunión simulada y secreta: Mara Robles

“La autoridad debe comparecer, y debe hacerlo a puertas abiertas de cara a la sociedad”

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Ante la urgente necesidad de que rindan cuentas sobre lo que se ha hecho en el estado para enfrentar los feminicidios y la violencia generalizada en contra de mujeres, la diputada local de Hagamos, Mara Ro­bles, pidió la comparecencia en el congreso de los titulares de la Fiscalía del Estado y la Secretaría de Igualdad Sustan­tiva entre Mujeres y Hombres.

En sesión nocturna que se desahogó el jueves, la diputada de oposición presentó un pun­to de acuerdo en aras de que se realice una comparecencia pú­blica y no otra reunión simu­lada y secreta, pues el pueblo de Jalisco requiere saber las estrategias y acciones, y sobre todo el por qué ha habido falta de resultados.

“No aceptamos otro simu­lacro como el de la reunión privada por el caso de Luz Raquel Padilla. La autoridad debe comparecer, y debe ha­cerlo a puertas abiertas de cara a la sociedad (…). La rendición de cuentas no es una concesión o un favor que se le hace a esta fracción, se trata de un pilar de la democracia y la transparencia, a la credi­bilidad, legitimidad y es una obligación del gobierno”.

Señaló como un error las declaraciones que han hecho autoridades en torno a que ellos no pueden estar dentro de los hogares o intervenir en las relaciones personales de nadie, sobre todo cuando la violencia feminicida parte de la descomposición social y como tal al gobierno le toca responder: “Es al estado y al gobierno, que justo para eso fue electo. El servicio público es para contener el salvajis­mo de lo privado, porque la sociedad no se descompuso sola, sino porque el gobierno no ha hecho lo que le toca, al hablar de descomposición social, el gobierno se estaría autocriticando, porque es el responsable de lo social. Por­que los asesinos, feminicidas y machistas son integrantes de la sociedad que él gobierna”.

Aseveró que si no hay ren­dición de cuentas no hay re­sultados, por lo que enfatizó que hacer una comparecencia pública es en beneficio de las mujeres: “La sociedad civil, las colectivas feministas, ins­tituciones académicas y to­dos aquellos que de verdad queremos personalmente y en cumplimiento de obligaciones públicas que la violencia cese, aquí los esperamos hasta que rindan cuentas”.