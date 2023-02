Muertes violentas de mujeres se indagarán como feminicidio

Garantizará mejor investigación de los casos: Diputados

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Debido a la situación que se vive en la entidad de inse­guridad y sobre todo de vio­lencia de género, el pleno del Congreso de Jalisco aprobó reformas para establecer que todas las muertes violentas de mujeres y niñas en Jalisco sean investigadas bajo el pro­tocolo de feminicidio.

Presentada por la diputada Ángela Gómez Ponce, dipu­tada de Morena, la iniciativa contempló reformas a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia –en su artículo 28–, en la cual se recalca la necesidad de apli­car mencionado protocolo, ya que solo así se permitirá asegurar y conservar las evi­dencias físicas o biológicas obtenidas en el lugar de los hechos, para una mejor inves­tigación del caso.

En su momento la more­nista justificó la importan­cia de la propuesta al mencionar el caso de Debanhi en Nuevo León, donde el primer peritaje de la fiscalía sostenía que había caído en una cisterna en desuso, sien­do que después se aplicó el protocolo de feminicidio aunque ya se había perdido tiempo y evidencias.

“Solo el 15 por ciento de las muertes de mujeres se investigan como femini­cidio. En años recientes se registraron en Jalisco 240 muertes violentas de mu­jeres, pero solo 35 se cali­ficaron como feminicidios, de acuerdo con las cifras de Cladem y con los datos del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Nacional”.

No dejó de recordar que hasta antes de que se aprobara no existía la obligatoriedad en la ley de aplicar el protocolo de feminicidio en todas las muertes violentas de mujeres y niñas, por lo que siempre quedaba al arbitrio de la auto­ridad judicial en qué casos sí se aplicaba o no.

“Agradezco su apoyo a esta iniciativa que establece que en toda muerte violenta de mujer y niña se aplique el protocolo de investigación de feminicidio con perspectiva de género. Es evidente que conceptos como feminicidio, inducción al suicidio femi­nicida, feminicidio infantil y adolescente, no deberían es­tar presentes en una sociedad sana, sin embargo, la realidad nos ha superado”.

Aseveró que los feminici­dios llaman a la acción inme­diata y a ellos como diputados a actualizar el marco normati­vo, mientras que al Ejecutivo y al Judicial a aplicarlo.

Una vez aprobado, la di­putada de Morena pidió un minuto de silencio por todas aquellas mujeres a quienes