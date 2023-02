Defienden reformas vs “pensiones doradas”

Las que ya existían están amparándose: Diputados

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Diputados del Congre­so de Jalisco defendieron las reformas que se hicieron en 2021 para topar las pen­siones doradas que reciben exfuncionarios de Jalisco; argumentaron que el ampa­ro que concedió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra este decreto no es un revés, ya que solo apli­cará para quienes adquirieron derechos, puesto que en la en­tidad no habrá más pensiones millonarias.

Gerardo Quirino Ve­lázquez, coordinador de la fracción de Movimiento Ciudadano, recordó que la reforma fue para defender el bolsillo de los ciudadanos.

Aunque dijo que acatarán lo que se determine, pese a no compartirlo, también expre­só que ven la ruta jurídica para dar batalla al respecto.

“La reforma sirvió porque al final dejará de haber más pensiones doradas, las que ya existían están amparán­dose y están resguardando sus derechos. Revisaremos si hay una ruta jurídica para se­guirlo combatiendo (…). Lo que hace la controversia es que deja los derechos a sal­vo para quienes ya tenían sus pensiones doradas. Eso no significa que la ley ya no siga aplicando a los demás para no tener más pensiones dora­das. Es una buena legislación en positivo, porque al final lo que estamos previniendo es que ya no sucedan este tipo de cosas”, insistió.

A decir de Claudia Mur­guía, líder de la fracción del PAN, lo determinado por la corte no es un revés a la re­forma hecha al tema pensio­nes. Pese a que en el amparo concedido se argumentó una violación al principio de irre­troactividad, la albiazul dijo que no transgredieron ya que los cambios en el congreso de hicieron en un afán de darle más vida al Ipejal.

Por su parte el coordina­dor del PRI, el diputado Hugo Contreras, refirió que desde el tricolor nunca estarán a favor de los excesos y que lo deter­minado por la corte generará un precedente que no le hará nada bien a las arcas del go­bierno.

“No me voy a meter en la circunstancia histórica de tal funcionario o trabajador, lo que sí puedo decir es que lo que debería de haber en este país es un tabulador que nos permitiera no estar tan distan­tes. Hay abismos en los suel­dos de unos y de otros. Se está generando un precedente que no le hace bien a las arcas, a los dineros de los gobiernos pero que al final de cuentas quien lo paga somos los ciu­dadanos”.