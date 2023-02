“Una estupidez”, tirar $26 mdp en carrusel

Da coraje que Lemus ponga circo en lugar de tapar baches: Ciudadanos

Por Rafael Hernández Guízar

Tapatíos ven con desáni­mo la inversión de 26 mi­llones de pesos que costó el carrusel que se instala en el centro de la ciudad.

“Es una estupidez”, seña­laron algunos que consideran que se dinero podría haberse invertido en rubros como la seguridad y tapar los baches.

“A mí se me hace una es­tupidez, lo que deben de hacer es tapar los baches para que no estén dañándose los carros y sobre todo que no haya tan­tos accidentes, las calles están bien feas, yo vivo para el lar de la colonia Olímpica y mu­chas calles están para llora, deberían de haber pensado en eso porque somos los mismos vecinos los que a veces tene­mos que estar arreglando las cosas y eso da mucho coraje, me parece que es algo que no debe de hacerse, no sé si el presidente tiene un sueño frustrado con los carruseles, sino lo llevaban a la feria de chiquito, pero aquí pues hay prioridades y a quién chingados le importa que haya un carrusel, que no la chingue”, dijo muy enojado Aldair Robles, uno de los ciu­dadanos entrevistados.

Yolanda Mercado, otra de las entrevistadas, dijo: “Pue yo digo que deberían de po­ner más policías en la calle, la verdad es que sigue sien­do bien peligroso, yo vivo en Oblatos y allá a cada rato sabe uno de gente que asaltan y andan los raterillos como si nada, haciendo puras dagas (problemas), en eso deberían de gastarse el dinero, en que haya seguridad para que una pueda andar tranquila y no con el Jesús en la boca, con miedo a saber cuándo le va a tocar a una que le lleguen esos desgraciados”, dijo.

Y es que el polémico ca­rrusel que se contrató con la empresa Architainment S.A de C.V., tuvo un costo de 26 millones de pesos y debería de haberse instalado según el contrato, desde el pasado 1 de diciembre.

Al momento, se trabaja por parte de la empresa para instalarlo en el Jardín Refor­ma, en la plazoleta que se ubica sobre el Paseo Alcalde frente al Museo del Periodis­mo, a un costado del templo de San José.

Según datos de la contra­loría, se abrió un proceso de sanción contra la empresa por un monto de alrededor de dos millones 590 mil pesos por el retraso.