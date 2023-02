Tianguistas denuncian cooperaciones forzosas

Lo peor, “no pasa gente del ayuntamiento a cobrar”

Por Rafael Hernández Guízar

Comerciantes del tianguis de San Rafael, en el sector Li­bertad de Guadalajara, denun­ciaron cobros “excesivos”, el ayuntamiento permite que sean particulares los que se queden con el dinero.

Martha Figueroa, una de las comerciantes de este tian­guis, indicó que le cobran 70 pesos por el lugar y 10 pesos de cooperación “voluntaria” –forzosa– para la recolección de basura, pero no es personal del ayuntamiento el que hace el cobro, sino particulares que ni boletos les dan por el pago de derecho de piso.

“Mire eso es lo que me están cobrando, y en realidad pues está caro, hay días en que se gana muy poco (…). Son particulares los que co­bran, ellos se encargan con el que da los lugares de recoger la basura. No pasa gente del ayuntamiento a cobrar, es un encargado el que cobra, tam­bién cobra lo de la basura. Yo veo que es un encargado el que hace todo”, dijo en entre­vista con Página 24.

“A mí la verdad se me hace caro porque son puras chácharas las que se venden aquí, raro es el que vende co­sas nuevas, yo digo que deben de ser más accesibles porque sí es demasiado caro lo que cobran aquí”, siguió.

A decir de esta mujer, es sospechoso que sea un parti­cular el encargado de cobrar, pues deja a pensar, que en rea­lidad hay desvío de dinero.

Asimismo, destacó, que sería importante que el al­calde les asignara ya lugares para no tener que batallar con un particular con el que deben de hasta pedir de favor que les den lugares para trabajar, pues supone llegar casi de madru­gada para solicitar un espacio en la calle, siempre que pagan por ello.

“Pues decirle a Pablo que sea más accesible con la gene, todos tenemos necesidad de trabajar y pues en los trabajos tienen límites de edad, a mí no me dan trabajo, y yo con lo que gano aquí me ayudo para comer, eso es lo que debe de ver el ayuntamiento, que uno necesita dinerito para comer y para las medicinas, somos gente que estamos haciéndole la lucha”, finalizó.