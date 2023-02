Denuncian “súbita subida” en cobros de recibos de luz

De 250 pesos pasamos a pagar 800 pesos, critican

Por Rafael Hernández Guízar

Altos cobro en el servicio de energía eléctrica se regis­tran al poniente de la ciudad, denunciaron ayer vecinos de varias colonias.

Monserrat, vecina de la colonia Arcos de Guadalupe, dijo en entrevista con Pági­na 24 que a ella, el recibo le llegó de 800 pesos, cuando los anteriores era de apenas 250, un incremento sustancial que le ha dejado con mucha inconformidad.

“Pues nosotros en los recibos pasados teníamos cobros de 200, 250, no más de 300, y ahora llegó de 802 pesos, y yo me quedé muy molesta porque siempre he tenido la idea de que a ve­ces los medidores no miden bien, y cobran de más, y pues cómo les demuestras lo contrario, ellos te dicen que es una cantidad y eso les tienes que pagar sí o sí. Si no les pagas te cortan la luz y qué hace uno sin luz”, indicó la molesta mujer.

“Aquí en la casa no com­pramos nuevos aparatos ni hicimos nada que no haya­mos hecho, y pues que nos digan así de un de repente que se debe tanto, pues claro que a uno le da con mucha molestia, con inconformi­dad porque es muchísimo”, agregó.

José, otro de los entrevis­tado y vecino de la colonia Plaza Guadalupe, señaló: “Sí llegó más caro, no he podido revisar si es porque hicieron cobros más altos, o sea que hayan subido la tarifa, pero pues yo soy de la tercera edad, y recibo mi pensión y con eso me administro, y me llegó muy caro, tuve que pagar por­que pues sin la luz no puedo estar por mis medicinas que tienen que estar en el refrige­rador, soy diabético, y entre eso que fue más, y que subie­ron precios de las medicinas, ya me quedé casi sin dinero, y estamos a inicios de mes, no sé cómo le voy a hacer, yo creo que pues a apretarse uno el cinturón”, dijo.

Y es que a decir de los en­trevistados, no hicieron cam­bios en su dinámica en los meses pasados como para que haya incrementado drástica­mente el consumo de energía.

Por ello, hicieron un lla­mado a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a la que pidieron que sí se hagan las lecturas y que no se cobre conforme a estimaciones, las cuales en muchos de los casos son erróneas y les representan pagos extraordinarios.