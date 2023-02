Critican condiciones para elegir fiscal especializado

No aplicarán examen de conocimientos como marca la Constitución

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Con inconformidad de algunos diputados por la forma en la que se evalua­rá a los perfiles ya que no se aplicará examen a los aspirantes, la Comisión de Seguridad y Justicia, en el Congreso de Jalisco, apro­bó el proceso mediante el cual se elegirá al próximo titular de la Fiscalía Es­pecializada en Materia de Delitos Electorales.

De acuerdo a lo avala­do en comisiones, los in­tegrantes de la terna pro­puesta por el gobierno de Enrique Alfaro deberán presentar un ensayo de 20 cuartillas como mínimo en torno a su plan de trabajo y además se someterán a una entrevista con miembros de la comisión, la cual se realizará el 14 de febrero.

Sin embargo, lo que ge­neró desacuerdo con algu­nos legisladores es que no se incluirá un examen de conocimientos para eva­luar a los perfiles. El dipu­tado Hugo Contreras (PRI), aunque votó a favor de los mecanismos, no dejó de señalar que se deben pedir los requisitos establecidos en la ley.

“Creo que estamos a tiempo de cumplir con lo que nos marca la Constitu­ción, por eso quiero pedir si podríamos realizar los exámenes de conocimien­tos correspondientes, como lo marca el artículo 53 de nuestra Constitución. Este señala que para ser fiscal especializado en materia de delitos electorales se requiere cumplir con los mismos requisitos que es­tablece esta Constitución para los magistrados. Esos requisitos son control de confianza, acreditar un examen teórico práctico de conocimiento jurídico y la opinión del Comité de Par­ticipación Social”.

Desde el órgano técnico de la comisión se justificó que lo propuesto cumple con las aspiraciones del contenido constitucional, que se trata de un tema de “definiciones académicas” y que el espíritu de la ley está cubierto por el ensayo incluido en la evaluación.

El diputado Enrique Ve­lázquez (Hagamos), quien fue el que votó en contra de la forma de evaluar a los aspirantes, no dejó de cues­tionar a legisladores por la determinación de quitar el examen de conocimientos. Aseveró que el contenido de la Constitución no está a interpretación.

“Propondría que si ya no se va a aplicar un examen de control para los aspiran­tes ni a magistrados o al IJA o todos los demás, pues cambien la Constitución. Hagan los cambios necesa­rios, pero no nos pongan a nosotros a votar cuestiones que son inconstitucionales, que van por encima o por debajo. No es algo que se deba dejar a criterio o espe­rando a que en una convo­catoria sí y en otra no”.

Los perfiles propuestos para ocupar la fiscalía elec­toral son Carlos Manuel Rodríguez Morales, vocal ejecutivo de la junta local del INE en Jalisco; Karla Isabel Rangel Isas, quien trabajó en la Contraloría del Estado; y Héctor Javier Díaz Sánchez, contralor interno de la Secretaría de Asistencia Social.