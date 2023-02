Robaron a un hombre; lo conocieron a través de aplicación de citas

Llaman a estar alertas en redes sociales

Cuatro individuos que se encuentran identificados como los probables responsa­bles de robar dinero y objetos de valor a un masculino al que uno de ellos contactó median­te una aplicación para cono­cer personas, ya enfrentan un proceso penal, luego de que la Unidad de Detenidos de la Fiscalía del Estado los impu­tó. Los señalados son Jesús C., Edwin C., Luis H. y Gabino V. Con relación a los hechos, la noche del pasa­do 23 de enero, policías muni­cipales sorprendieron a Jesús C., Edwin C., Luis H. y Gabino V., en un automo­tor Seat Ibiza modelo 2018 azul y placas de Jalisco, en la confluencia de las calles In­glaterra esquina con William Shakespeare, cuando presun­tamente mantenían sometido a un hombre.

Los individuos quedaron a disposición de esta repre­sentación social y mediante las pesquisas realizadas se pudo establecer que el ofen­dido fue contactado por Jesús C. mediante una aplicación de citas, y se vie­ron en un punto; sin embar­go, el detenido le hizo saber a la víctima que sus familiares habían tenido un accidente y tenían que retirarse del lugar.

Jesús C. llevó al hombre en el automotor Seat a la confluencia de las calles Inglaterra esquina con William Shakespeare, donde arribaron los otros tres dete­nidos Edwin C., Luis H. y Gabino V.

Entre los cuatro, presun­tamente sometieron al mas­culino a quien amagaron con un arma de fuego e incluso le colocaron una tela negra en la cabeza; posteriormente lo despojaron de su cartera y su celular, en el cual revisaron su cuenta bancaria en busca de efectivo. Luego, presun­tamente le ordenaron que pi­diera a sus amistades dinero, quienes le realizaron diversos depósitos.

De esta forma, al parecer obtuvieron la cantidad de 18 mil 695 pesos en retiros, ade­más de un celular y una car­tera del ofendido, todo con un valor estimado en 21 mil pesos.

Durante las diligencias realizadas, les fueron asegu­rados un Iphone 13 Pro Max, una cartera de piel de marca, una pistola de plástico negra, cinco celulares propiedad de los detenidos y el referido auto Seat.

El Ministerio Público integró la carpeta de inves­tigación y judicializó a los detenidos. Un juez entró al estudio del caso y decidió vincularlos a proceso por el delito de robo calificado, dic­tándoles medidas cautelares consistentes en no aproxi­marse a la víctima ni a su domicilio o lugares donde se encuentre, entre otras, duran­te seis meses.