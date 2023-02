Obra en Paseo Alcalde afecta a comerciantes

Cierran cortina por falta clientela

Por Rafael Hernández Guízar

Comerciantes del Paseo Alcalde en Guadalajara están a punto de irse a la ruina, ya no aguantan más las obras que se realizan en esta avenida.

A lo largo de la prolon­gación de la avenida en el extremo sur, es decir, en lo que antes era la avenida 16 de Septiembre, comerciantes en­trevistados dijeron a Página 24 que han sido muchas las pérdidas económicas, mien­tras que la ayuda del ayunta­miento, simplemente nula.

“Pues nosotros de ver­dad que si no se inauguran las obras como dicen la próxima semana, no creo que aguantemos más allá de febrero o marzo, porque pa­gamos renta, empleados, y servicios, proveedores, y ya no está saliendo ni para eso, deje de la ganancia, para los gastos, eso es lo más pesa­do, la renta simplemente, pagamos 15 mil pesos”, dijo muy molesto el propietario de un negocio.

“Dos vecinos mejor ce­rraron, y es que dicen en las noticias que dizque el ayunta­miento está dando apoyos, yo quiero que me digan en dón­de, porque a nosotros no nos dieron, es mentira y está mal que digan eso, ya con que nos ayudaran con lo de la renta, de hecho, hay unos vecinos que han dicho que debería de darse como una especie de in­demnización del ayuntamien­to y sí, porque ya se fueron muchos de los clientes, no hay ni donde estacionarse, no caben carros como antes y a nosotros eso era lo que nos hacía fuertes, el paso de los camiones, pero ahora cómo le vamos a hacer”, agregó.

Y es que a lo largo del Paseo Alcalde, en el extremo sur, hay varios negocios que han cerrado de forma defini­tiva la cortina.

Lo mismo sucedió en la parte norte y allá tampoco hubo ningún tipo de apoyos por parte del ayuntamiento.

Por ello, comerciantes de la zona, pidieron al alcalde Pablo Lemus Navarro que al menos, les pueda facilitar cré­ditos que les ayuden a recapi­talizarse en sus negocios y evi­tar así, la pérdida de empleos o peor, en el caso de algunos, irse de forma definitiva.