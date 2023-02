Denuncian demora en remodelación de avenida Felipe Ruvalcaba

Lo peor es que no dicen cuánto terminarán: Vecinos

Tanto los habitantes como los comerciantes de la zona exigieron al ayuntamiento zapopano acelerar los trabajos de remodelación, ya que no se puede pasar

Por Rafael Hernández Guízar

A paso lento avanza la obra de remodelación de la avenida Felipe Ruvalcaba, en la colonia Paseos del Sol, en Zapopan.

Vecinos de la zona resal­taron que desde hace un mes se iniciaron las obras, y al momento no se les ha dicho cuándo podría estar termi­nada esta avenida que limita entre las colonias El Colli Urbano y Paseo del Sol, la mayoría de los negocios están sufriendo las consecuencias económicas.

“Pues porque no pasan ca­rros y se me está acabando el negocio, mucho de mis clien­tes son los que pasaban por aquí, y pues e me está yendo la clientela, ya no estoy ven­diendo, yo espero que rápido acaben con esto porque como quiera que sea hay que pagar renta y servicios y empleados y todo eso en su conjunto pues sí hace que sea muy difícil es­tar aquí, por eso digo, que oja­lá que acaben rápido”, dijo el propietario de un negocio de comida.

Y es que en esta avenida a lo largo de muchos años, los vecinos y comerciantes ha­bían solicitado al ayuntamien­to que se hicieran trabajos de mejora pues el pavimento es­taba en pésimas condiciones, ahora que se está intervinien­do están agradecidos, pero ur­gieron que la obra acabe rápi­damente.

“Porque lo que vemos es que los fines de semana y en general, entre semana no avanza muy rápido, a veces se ve que andan como tra­bajando menos, al principio sí estaban trabajando rapi­dísimo, pero les duro unos días nada más, cruzando la de Copérnico allá sí se ve más movimiento, pero aquí ya pegado al Periférico no la verdad es que está muy cal­mada la cosa”, indicó.

En esta zona en gene­ral, las obras constantes de “mejoras” de banquetas y la misma construcción de obras complementarias de la esta­ción del Macro Periférico, han causado que los negocios hayan tenido pérdidas econó­micas grandes.

Por ello, el llamado fue al alcalde Juan José Frangie Saade al que pidieron que haya celeridad en la ejecución de los trabajos.

Asimismo, solicitaron que haya también atención a la fal­ta de alumbrado público que ha abonado a que haya delin­cuencia constante, sobre todo por los robos de autopartes.