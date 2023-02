“Aberrantes” fallas en la clínica 46 del IMSS

No sirven los elevadores, truenan ancianos y personas en silla de ruedas

Por Rafael Hernández Guízar

Derechohabientes del Ins­tituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) denunciaron las pésimas condiciones en las que se encuentra la clínica 46.

Ya son dos semanas de que no funcionan los elevadores y las personas discapacitadas y de la tercera edad deben de averiguárselas para poder su­bir a los distintos pisos de la unidad médica familiar.

“Pues que está mal esto, porque deberían de ponerse a pensar en que las personas que batallamos para caminar tene­mos mucha dificultad para estar subiendo y bajando escaleras y se supone que hay elevadores deberían de estar funcionando para que las personas los poda­mos usar”, dijo el señor José, uno los entrevistados.

“Si yo estoy mal, mi espo­sa está peor, porque ya de pla­no casi no puede caminar y tiene problemas en la rodilla, entonces para ella es un mar­tirio cada que tiene que venir a la clínica, yo al menos con el bastón me ayudo un poco, pero ella no puede, y a veces aquí no nos quieren ayudar a subirla, y tiene que andar uno pidiendo el favor”, agregó.

Y es que desde hace dos semanas ninguno de los elevadores funciona según las quejas de los derechohabientes entre­vistados por Página 24.

Tras una denuncia ciuda­dana que llegó a la redacción de diario, acudimos a escu­char las quejas de los pacien­tes y sus familiares, quienes exigieron a la delegación Ja­lisco del IMSS que atienda el problema.

“Pues yo durante toda mi vida estuve aportando para que funcionara el seguro; en­tonces, lo que espero es que se me regrese un servicio bueno y de calidad y que se acuerden que gracias a que nosotros aportamos dinero es que aquí cobran sus sueldos y que este debería de funcio­nar, yo no sé por qué no están atendiendo las cosas que son necesarias, a mí y a todos nos urge esto”.

El llamado fue a la dele­gación Jalisco del IMSS, a la que exigieron que de in­mediato acudan a realizar la reparación de los elevadores, asimismo para que mientras que se soluciona el problema, haya personal que ayude a los pacientes y a los discapacita­dos a subir y bajar por las es­caleras.