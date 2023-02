Truenan vecinos de Parque San Rafael ante despojo

“Seguimos en pie de lucha”

Por Rafael Hernández Guízar

Vecinos del Parque San Rafael, lamentaron que el ayuntamiento sigue privile­giando a particulares para la devastación de su entorno.

Y es que en este parque el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Pota­ble y Alcantarillado (SIAPA) pretende la construcción de un vaso regulador, supuesta­mente para evitar las inunda­ciones, pero que a decir de los vecinos, es con la firme inten­ción de ayudar a que nuevas torres de departamentos que se edifican ilegalmente en lo que fue un área verde tenga drenaje para desaguar cientos de unidades habitacionales que se están vendiendo en va­rios millones de pesos.

“Seguimos en la lucha, prácticamente toda la colonia Jardines de la Paz, yo perte­nezco a un coto en donde pre­tenden meter la tubería para sacar el agua de los mantos freáticos del club Chivas, y que va a estar por la calle de nuestro coto, el agua está a tres metros de profundidad, y al excavar ocho metros para meter tubería de concreto, pues van a poner en riesgo las 166 casas del coto, seguimos en la lucha porque ellos no ti­ran la toalla aunque tenemos amparos y suspensiones pro­visionales y definitivas, pero a la autoridad le vale gorro”, denunció Alfredo Silva Ro­dríguez, uno de los vecinos entrevistados.

Y siguió: “De hecho vinie­ron a poner una clausura y ya no está, la clausura era para que ya no se hicieran modifi­caciones, porque en la cancha de bicicrós hicieron excava­ciones de tres metros y deja­ron dañados los árboles, y les valió gorro, nosotros le habla­mos a nuestros abogados y se movilizaron y detuvieron eso, porque cómo es posible que se estén acabando el parque San Rafael, concesionado además, porque todo está concesiona­do, las canchas, las albercas, todo, y lo he dicho yo una y mil veces, este es un pulmón del lado oriente, y tenemos una suspensión porque hay ani­males endémicos, un loro por ejemplo que está en peligro de extinción, y ni así se detienen las autoridades”, dijo.

Y es que a decir de este molesto ciudadano, tanto del ayuntamiento como del mismo SIAPA han atacado a vecinos y comerciantes de la zona, utilizando a la poli­cía municipal de los diversos municipios de la zona metro­politana para alejar a quienes tratan de protestar contra la deforestación del parque, dijo que los han tratado peor que a delincuentes.

“En el parque de beisbol creció un manglar porque hay agua ahí, les valió y quitaron los árboles, trituraron 300 ár­boles en menos de dos horas, no les importó nada a los de las autoridades, y nosotros al ir a tratar de detener eso nos mandaron 22 camionetas, ve­nían de cuatro por camioneta como si fuéramos delincuentes nos trataron y somos personas de la tercera edad. Llegaron de la policía de todos lados, de Zapopan, de Tonalá, de Tlaquepaque, de Guadalajara, cerraron la calle de Medrano y no nos dejaban arrimarnos, es mucho el daño que nos han hecho a tratar de proteger un espacio público”.

Aunque los vecinos tienen juicios de amparo ganados, y a que la justicia federal les ha dado la razón en torno a que no deben de construirse 30 torres de departamentos con alrede­dor de mil 576 departamentos, algo que impactaría irremedia­blemente en la forma de vida, el ayuntamiento tapatío y el SIAPA persisten en sus inten­tos por realizar adecuaciones para dar servicios a las vivien­das irregulares.

Las autoridades pues, han caído no sólo en desaca­to, sino incluso en la posible comisión de delitos como el abuso de autoridad.