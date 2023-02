Turistas lamentan falta de apoyo a calandrieros

Por Rafael Hernández Guízar

Turistas que visitan Gua­dalajara aseguran que es la­mentable la falta de apoyos a los calandrieros por parte del ayuntamiento tapatío.

Tras entrevistar a varios turistas en el centro de Guada­lajara, trascendió la molestia de las personas ya que, según dijeron, manifestaron los cho­feres de carruajes de alquiler que persiste la intención de quitar a los caballos del ser­vicio.

“Pues nos subimos a una calandria hermosa, con un ca­ballo precioso, y nunca lo ha­bíamos hecho, la verdad que estamos fascinados, pero le preguntamos al señor que la llevaba que por qué unos traen con caballos y otros sin caba­llos, y nos dijo que los querían quitar, que porque dicen algu­nas personas que es maltrato animal, a mí se me hace una estupidez, porque si uno va a otras ciudades importantes ve calandrias, por ejemplo, en España, en New York, en varios lados, cómo es que en Guadalajara quieran quitar­las”, dijo Marcelo Castillo, una persona originaria de So­nora que visita Guadalajara.

“Pues la verdad que es una pena que aquí en Guadalajara le hagan caso a los grupos de­fensores de derechos animales que aleguen eso, es una tonte­ría la verdad, y lo peor es que estén metiendo (calandras) eléctricas porque eso no tiene nada de asombroso, para ese caso uno puede subirse a ca­rritos así en otros lados, aquí lo tradicional y atractivo es subirse y ver el caballo, oler­lo, oírlo”, agregó.

Por su parte, Estefanía Ga­lán, otra de las entrevistadas, dijo que a ella le parecían me­jor las eléctricas: “Mire, me subí a una eléctrica, y la ver­dad es que me gustó, no me quise subir a la del caballo, porque siento que es maltrato animal, no sé si aquí sea algo cultural pero no me quise su­bir porque no nada más soy yo, eraos cinco personas a las que iba a llevar el caballo, a mí se me hace mucho peso para el caballo”.

“(Los costos) A mí se me hacen elevados los pre­cios porque los llevaron al parque Rojo, un parque que así se llama, nos cobraron 250 pesos y a otra avenida, si nos llevaban a una avenida que se llama Chapultepec nos iban a cobrar 450, y la verdad que pues no es un recorrido gran­de, no se me hace algo tan grande como para que cobren tanto, no sé qué tan lejos es eso, pero se me hace mucho dinero”.

A decir de los turistas, debería el ayuntamiento de fomentar las tradiciones y dar apoyos a los que prestan servicios turísticos, pues ellos hacen que la experiencia al visitar la ciudad sea grata o desagradable.