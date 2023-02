Por feminicidios, PRI exige sanciones contra MP de Poncitlán

“Si no saben, si no cumplen, que se vayan”, lanzan contra Alfaro

También piden separa del cargo al personal del Instituto Municipal de las Mujeres involucrado en el caso de las muertes de Liliana y Alondra

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Debido a todas las fallas que se evidenciaron con los feminicidios de Liliana y Alondra en Poncitlán, el pa­sado 31 de enero, el PRI Ja­lisco exigió que se les separe del cargo y se sancione a los funcionarios de este muni­cipio que con sus omisio­nes suscitaron esta tragedia.En rueda de prensa, tricolores lamentaron que una vez más el estado le haya fallado a las mujeres, pues a pesar de que existe una alerta de género en Jalisco -desde el 2018- hasta el momento no se han visto acciones concretas tendientes a hacer frente a la violencia contra las mujeres que cada vez más recrudece.

Por ello, y debido a que en el caso de Poncitlán no era la primera vez en que Alon­dra acudía a autoridades para denunciar violencia familiar, es que se exigió -entre otras cosas- se castigue a integran­tes del Ministerio Público y del Instituto Municipal de las Mujeres que no generaron la protección que la víctima so­licitó en su momento.

“Que se realice la inves­tigación correspondiente y se separe del cargo, y se sancio­ne, a las personas servidoras públicas que no atendieron con debida diligencia y que por sus omisiones permitie­ron los feminicidios de Li­liana y Alondra. ¿Por qué, cómo vamos a creer que se enteró el agresor de que ellas estaban denunciando? Han salido declaraciones de que alguien del interior le avisó”, aseveró la regidora de Gua­dalajara, Sofía García.

Exigieron a la Fiscalía del Estado de Jalisco se integre la carpeta de investigación con perspectiva de género y que de verdad se garantice justicia a fin de que estos dos feminicidios no queden im­punes; y a la Coordinación de Seguridad y la Secretaría de Igualdad le solicitaron un análisis de riesgo y un pro­tocolo de actuación en todas las instalaciones en donde las víctimas de violencia acuden a denunciar.

También, urgieron a que el gobierno del estado se haga cargo de la reparación inte­gral del daño, y pague gastos funerarios, así como atención psicológica, jurídica y econó­mica a las víctimas indirectas, especialmente a los menores huérfanos; y que se capacite al personal de la Fiscalía en materia de vida.

“El estado es responsa­ble y no puede decir que no puede adivinar qué va a pa­sar. Por supuesto que tiene que hacer muchas cosas y tiene que ver con establecer protocolos, mecanismos que nos permitan que las muje­res en Jalisco nos sintamos seguras. Vemos casos como el de Puerto Vallarta que se suma al de Poncitlán. Si no saben, que se vayan; si no cumplen, que se vayan; y si no pueden, que se va­yan”, aseveró por su parte la diputada Verónica Flores.