Molesta nuevo día feriado para burócratas

“Se me hace muy mal detalle que los huevones diputados salgan con esa babosada”

Truenan jaliscienses por el descanso que aprobó el Congreso del Estado, el 16 de junio, por la Fundación de Jalisco

Por Rafael Hernández Guízar

Ciudadanos se dijeron muy molestos por el nuevo día de descanso que aprobó el Congreso del Estado de Jalis­co, se trata del 16 de junio por la Fundación de Jalisco.

Y es que, a decir de los entrevistados, es aberrante que los funcionarios públicos descansen ese día y que pese a no ser un día feriado oficial, se les pague por no ir a cum­plir con su trabajo.

“Pues a mí no me van a dar el día, así que se me hace muy mal detalle que los huevones diputados salgan con esa ba­bosada porque en la empresa no me dicen, a mira como se fundó Jalisco no vengas a tra­bajar. Y por qué ellos sí y no­sotros no, nosotros que somos los que pagamos los impuestos y que de eso salen sus sueldos, me parece una falta de respeto porque están buscando la ma­nera de no ir a trabajar, bola de huevones”, dijo muy enojado Alberto Samaniego, uno de los entrevistados.

“Y lo peor es que también en las escuelas a los niños les van a dar el día, eso a mí me pega mucho porque soy yo solo con mi hija, no tengo es­posa y ese día me va a tocar ver quién me la puede cuidar, eso me impacta en la cartera porque tengo que pagar por que vaya alguien y pue no se vale, uno va al día, cómo ellos sí, repito, y uno no, deberían de celebrar trabajando, como le hacemos todos con casi todo, aquí y en todo México que es lo mismo”, agregó.

Fernanda Meza, otra de las entrevistadas, sentenció que es incomprensible que haya tantos días no oficiales que se descan­sen, por ejemplo, en el Poder Judicial: “Nosotros lo vemos mal también, porque a ver, por ejemplo, en los juzgados tienen vacaciones tres veces al año, casi no trabajan y todavía un día más de descanso, es el col­mo, así nunca van a mejorar las cosas, les dan oportunidad a los que son flojos y desobligados de que lo sean aún más”.

La conmemoración se tra­ta de la Fundación de Jalisco, que nació como estado del “México independiente”, un 16 de junio de 1823.