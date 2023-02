La ley de violencia vicaria atenta contra los hombres

“Están velando por el ego, no por el interés del menor”, insisten ciudadanos

Por Rafael Hernández Guízar

Ciudadanos protestaron ayer contra la propuesta de tipificar la “violencia vicaria” en Jalisco, pues aseguraron que es un ataque directo con­tra los hombres en perjuicio de los hijos.

Juan Martínez Castro, uno de los que encabezó la protesta que se realizó en las instalaciones de la Ciudad Ju­dicial de Zapopan, indicó que se trata de una estrategia “fe­minista” que tiene sólo tintes políticos y que va contra los hombres, que no vela por el interés superior de la niñez y que irremediablemente, per­judicará a los hijos.

“Es por crear conciencia de lo que están solicitando estos grupos de mujeres, es entendible que se sientan de forma molesta bajo ciertas si­tuaciones, pero no por eso no hay que buscar una ley que no es bilateral, ellas buscan una ley unilateral, la ley o puede ser así porque va en contra de la Constitución, es crear con­ciencia porque ellas hablan de que son violentadas y que siempre la culpa del hombre. A ver, no todos los hombres somos malos y no todas las mujeres son buenas”, destacó en entrevista exclusiva con Página 24.

Pro fue más allá: “Están velando (autoridades y gru­pos feministas) por el ego, no por el interés superior del menor, y si vemos estadísticas de cada 100 juicios, en el 95 por ciento de los casos es la madre, el 5 por ciento son los padres, estamos hablando de que cada 95 casos en los que están con mamá no tiene pro­blema y quieren una ley en la que le arrebatan al varón por completo la custodia. Noso­tros queremos que se legisle en favor de los menores y no de los adultos, antes se le lla­maba alienación parental, es violencia familiar y la puede ejercer el padre o la madre”, dijo.

Y es que a decir de Juan Martínez, aprobar una ley como esta en Jalisco, ocasio­naría un acto de discrimina­ción y perjuicio directo contra el hombre, algo que además de ser injusto, es inconstitu­cional, pues va contra lo es­tipulado por el artículo 4 de la constitución mexicana en relación a la igualdad entre hombres y mujeres.

“Lo que buscamos es una equidad en la ley, pero que los que sean beneficiados seamos todos, que haya por igual posibilidad de que los niños estén con mamá y con papá, y sobre todo que no se satanice al varón. Gracias a Dios al parecer la iniciativa de ley está congelada, pero eso es lo que dicen, y sabe­mos que cuando hay cuestio­nes de política las usan, que buscan cualquier artimaña para sacar voto y preocupa porque lo pueden usar como un pacto político para sacar votos porque no piensan en el daño que se da a los mismos menores; insisto, no todos los hombres somos malos, y creo que debemos de pensar en equidad de tiempo, buscar métodos alternos donde se lleguen a acuerdos en bene­ficio de los menores”.

Finalmente, indicó que hay cifras oficiales –del INEGI– donde queda en claro que las madres se quedan mayormen­te con los hijos luego de los divorcios, y que esto debe ser entendido por los legisladores que pretenden sacar a toda costa una iniciativa que sólo es una “cortina de humo” con tintes feministas y políticos, nocivo para el interés supe­rior de la niñez.