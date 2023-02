La certificación profesional será voluntaria: Diputados

Echan abajo la obligación de renovar cédula cada cinco años

Por Elizabeth Ríos Chavarría

De cara a la invalidación que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a las cédulas profesionales temporales, ayer en la Comi­sión de Educación del Con­greso de Jalisco, se aproba­ron reformas para establecer que la certificación profesio­nal será voluntaria y que las cédulas temporales emitidas deberán ser reemplazadas por permanentes.

Fue hace un par de se­manas que la SCJN declaró inconstitucional las cédulas profesionales temporales y la obligación de certificar­las cada cinco años, y es por ello que en comisiones avan­zó una propuesta de reforma a la Ley para el Ejercicio de las Actividades Profesionales del Estado, a fin de dejar sin efecto la obligatoriedad en la certificación periódica.

El documento contiene modificaciones a varios ar­tículos y detalla que la cer­tificación de competencias profesionales será algo vo­luntario cuyo examen, nece­sario para ello, será realizado por un ente evaluador al que la Comisión Interinstitucional le haya otorgado la idoneidad para hacerlo.

También, determina que el gobierno del estado expedirá cédulas profesionales definiti­vas en sustitución de aquellas de naturaleza temporal que posean los profesionistas a la entrada en vigor del decreto, luego de que se apruebe en el pleno.

A decir del presidente de la comisión legislativa, el di­putado Enrique Velázquez, las reformas que invalidó la corte van en contra del derecho al trabajo, por lo cual recalcó la importancia de lo aprobado en comisiones.

“(Este dictamen establece) que no se te puede exigir, para sacar tu cédula, que presentes una actualización y no puede ser por cinco años. El asunto es que se obligaba a cada cin­co años a sacar una nueva, irla renovando y no gastar solo en el costo de la cédula sino en los cursos que debías actualizar”.

Aunque sólo falta que se apruebe en el pleno, el le­gislador se dijo abierto a que se agreguen otras propuestas para sacar el tema adelante, tras las declaraciones de Mar­tín Orozco, titular de la Di­rección de Profesionales de Jalisco, en torno a las cédu­las profesionales. También, el legislador mencionó que esta área debe dejar ya de expedir estos documentos provisionales ante la resolu­ción de la corte.