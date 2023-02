Robadera de autopartes en Lagos del Country

Lacras operan con total impunidad, denuncian vecinos

Exigieron al ayuntamiento tapatío que refuerce la vigilancia, ante el incremento de este ilícito en la zona

Por Rafael Hernández Guízar

Vecinos de la colonia La­gos del Country en Guadala­jara denunciaron robos cons­tantes de autopartes y baterías de carros.

A lo largo y ancho de la colonia que se ubica al nor­te de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), se vive a diario robos según al­gunos vecinos y ciudadanos que han sido víctimas de los rateros que actúan con im­punidad.

“Pues a mí me robaron los espejos del carro y me dio mu­cho coraje porque ahora voy a tener que gastar un dinero que pues ni lo tenía presupues­tado, eso da mucho coraje porque fue mientras iba a un restaurante que está por la de Ávila Camacho, y digo si no puedes ni ir a comer tranquilo pues ya ni ganas de salir dan”, lamentó Iván Ramírez, uno de los entrevistados.

“Pues es que mi carro es un Jetta, y las autopartes de Volkswagen no salen baratas y luego son eléctricos, me va a costar como tres mil pesos, dinero que pues obviamente ni lo tenía pensado gastar en eso, ahora tengo que conse­guir para los espejos y tengo que mandar también a darle un retoque a unas piezas por­que cuando se los robaron me rayaron el carro, pues qué co­raje la verdad, pero lo bueno de esto es que no me robaron la computadora del carro, ya eso es ganancia porque sale carísima”, agregó.

Y aunque los vecinos es­tán organizados y tienen un fuerte operativo interno para comunicarse entre ellos y con la policía municipal, según se dijo, se han suscitado hechos lamentables en los que dejan fuertes daños económicos a las personas.

Gustavo Jiménez, otro de los ciudadanos entrevistados, dijo que a él sí le robaron tanto la computadora del ca­rro como la batería, arreglar el problema le representó un costo de alrededor de 10 mil pesos, una situación que lo dejó endeudado: “Pues yo tuve que pedir prestado por­que mi carro lo necesito para el trabajo, y como se robaron eso, pues no tenía ni de dón­de, tuve que ir a pedir un cré­dito de nómina y pues nada, me salió caro el chistecito”, indicó.

Por ello, se hizo un llama­do especial al presidente mu­nicipal Pablo Lemus Navarro, al que exigieron que haya atención a la inseguridad que se ha desatado en esta zona de la ciudad capital.