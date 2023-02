Recrudece robo de bocas de tormenta

Vecinos denuncian omisión de autoridades tonaltecas

Piden más vigilancia de policías municipales para inhibir el problema

Por Rafael Hernández Guízar

Ya son cuatro bocas de tormenta que se han robado en los alrededores de la ave­nida Río Nilo, en Tonalá.

Vecinos de la zona lamen­taron que a pesar de que han pedido a las autoridades que haya vigilancia, la policía simplemente es incapaz de poner orden, y aprovechándo­se de esto, los amantes de lo ajeno han hecho de las suyas, dejando enormes problemas a los moradores del sitio.

“Mire, en unos 22 días se han estado robando las tapas, empezaron con la calle Nuez, eso fue la primer semana, lue­go se robaron otras dos para allá por el rumbo de Río Nilo y la de Oasis, y apenas antier, se robaron otra aquí mismo en la calle Nuez, ya son cua­tro las que se han robado los malvivientes”, denunció Ma­ricela Torres, una de las veci­nas afectadas.

Y agregó: “Mire, ahorita tienen ramas, y una señora hasta un pedazo de silla le metió, hay pedazos de palmas y cosas así, porque el otro día, hace como unos cinco días se cayó un carro y no lo podían sacar, le tuvieron que hablar a la grúa, porque no se podía sacar, y pues sí se les dijo ya a los del ayuntamiento y a los del SIAPA, yo no sé qué es lo que va a pasar porque se las están robando y me admiro de quienes las compran, creo que es tanto el delito del que se la roba que como el que la compra, y no sé por qué en las chatarreras las están com­prando”.

En menos de un mes se han robado cuatro bocas de tormenta y esto, ha ocasio­nado que haya accidentes ya, pues una persona cayó en una de estas causándose un daño bastante fuerte a un vehículo.

La preocupación mayor es por el peligro que representa para adultos mayores y ni­ños, quienes con una caída así pueden resultar con lesiones de gravedad.

Pedo fue más allá, y acla­ró que los rateros ya están preparando una boca de tor­menta más para llevársela, poco a poco la van desoldan­do y así, en el momento me­nos pensado, simplemente no amanece.

“Hay otra que ya la es­tán despegando, no sé cómo le hagan esos cuates, no sé cómo le hacen si es por la noche o qué, porque están soldadas y las van despegan­do poco a poco, así estamos aquí, hay mucha delincuen­cia. Nosotros quisiéramos que hagan una revisión a los negocios esos donde venden y compran fierro, porque en donde quiera aquí a la redon­da se están robando las tapas de alcantarillas”.

El llamado fue al alcalde Sergio Chávez, al que pidie­ron los vecinos que haya se­guridad pues en aquel sitio, están prácticamente abando­nados por las autoridades, y más en materia de seguridad.