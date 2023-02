Usuarios, hartos de regalar 50 centavos a vacunos

“Es un servicio deficiente, no lo vale”, critican

Por Rafael Hernández Guízar

Usuarios del transporte público condenaron de nue­vo el sistema de cobro que se implementó en las unidades.

Y es que como ya se ha dicho, de no pagarse el im­porte exacto, es decir 9.50 pesos, la máquina de cobro no da cambio, por ello, el destino que se dé a esos 50 centavos que quedan como excedente, es motivo de pugna y molestia.

“Pues que no inventen, ya tanto tiempo de que todos estamos tan molestos e incon­formes porque no da cambio la máquina y no hacen nada, y luego, cada día están peor los camiones, todos rayados, con los asientos a veces quebrados, que no pasan seguido los camiones, o que cuando pasan vienen bien llenos, esas cosas son las que más molestan y uno pues lo que quiere es que si están dando el servicio y se están beneficiando con eso pues al menos que sea un servicio de calidad”, dijo Bernardo Molina, uno de los ciudadanos entrevistados.

“Ya uno a veces ni sabe qué hacer, porque a veces fallan las tarjetas, a mí me falló, dejé de usarla unos meses y luego cuando la quise usar otra vez resulta que no traía saldo, cuando le quedaban como 100 pesos, y pues ojo con eso, porque entonces ya no sólo son los 50 centavos que se quedan cuando uno paga en efecti­vo, que le tienes que echar 10 pesos si no traes los 9.50, qué pasa con el crédito que de pronto desaparece de las tarjetas, quién e está que­dando con todo eso”, siguió el molesto ciudadano.

Ayer dimos nosotros un re­corrido a bordo de dos unida­des del transporte público de la ruta 120, en donde nos tocó la oportunidad de ver cómo al menos 10 personas se mostra­ron molestos por problemas como los ya señalados.

Por ello, el señalamiento fue al gobernador Enrique Al­faro, al que pidieron que haya revisión a fondo del sistema de transporte y la manera como se cobra, el estado de las unidades, el adecuado fun­cionamiento de las tarjetas, y sobre todo la prestación mis­ma que se ha concesionado a los particulares.