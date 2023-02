Hartos de “escarbaderos” en avenida Patria

Comerciantes de Tonalá, los más afectados por rehabilitación

Difícil pagar la renta y los impuestos cuando el ayuntamiento realiza obras que impiden la circulación vial; pese a ello, hasta el momento no se ha ofrecido un solo apoyo a los afectados

Por Rafael Hernández Guízar

Comerciantes de la aveni­da Patria en Tonalá están har­tos de la lentitud con la que se realizan las obras de rehabili­tación de la vía.

Están a punto de irse a la ruina, pues vienen de recu­perarse de una pandemia que casi los dejó en bancarrota, ahora hay días en los que no sacan ni siquiera para comer y a esto se agregan los gastos de operación.

“Mire sí nos ha afectado, han bajado mucho las ventas, yo le diré que se nos ha baja­do como en un 70 por ciento, y dicen que van a durar como cuatro meses más las obras, entonces imagínese”, dijo muy molesta Esther, una de las comerciantes e la zona.

“Y además hay que pagar la licencia municipal y los impuestos; hay vecinos que dicen que se va a juntar que a ver si nos ayudan con lo de la licencia, pero no creo que nos ayuden porque no nos ayuda­ron ni en la pandemia. Y sabe qué lo peor es que hay que pa­gar la renta, y pues no ajusta, nosotros hay días que no sa­camos ni 100 pesos, así que ni para la renta tenemos, es más lo que le mete uno con lo de la comida y los gastos, pero deje de eso, ni para la renta saca­mos nosotros”, agregó.

Por su parte, Miguel Án­gel, otro de los comerciantes entrevistados, dijo a este re­portero que se ha complicado mucho la economía para ellos como locatarios, y que están al momento, a la espera de saber si habrá o no algún tipo de apoyo por parte de las au­toridades.

“A mí me afectó desde no­viembre del año pasado, me ha bajado mucho mi venta. Aquí vamos muy apretados con todo y si van a ser más meses de la obra pues va a es­tar muy difícil, mire la renta no espera, y la verdad es que pues vamos a tener que pla­ticar con la dueña del local, porque necesitamos que nos hagan un descuento o a ver qué porque no sale (…). No­sotros vemos bien que haya obra, sabemos que vamos a salir beneficiados, pero sí hay que decir, que queremos que se apuren, que sean más rápi­dos porque no vamos a poder ajustar”.

Tras la puesta en marcha de las obras, muchos de los locales ya cerraron pues no sacaban para el pago de ren­ta y de impuestos, además de que en el caso de un negocio de pinturas, por ejemplo, no hay posibilidad siquiera de que les lleven mercancía para ofrecerla a los clientes.

Por el momento, los loca­tarios esperan que hay celeri­dad en la obra, que se conclu­ya lo antes posible, y que les den algún tipo de apoyo para el pago de rentas ya que es casi imposible cubrir ese gas­to cuando hay días en los que no se vende nada.