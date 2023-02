“Guardan” estudio sobre la nómina del Congreso

Pagaron 800 mil pesos al IMCO para realizarlo

La labor técnica realizada en torno a la operatividad del Legislativo se conocerá hasta dentro de dos semanas, tiempo en que los diputados analizarán el contenido

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Bajo la excusa de que tie­nen que analizarlo a fin de ver qué acciones se tomarán en la materia, el Congreso de Jalis­co se guardará durante dos se­manas el estudio a la nómina del legislativo que llevó a cabo el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

El legislativo pagó 800 mil pesos por mencionado estudio técnico con el cual se busca mejorar la operatividad del congreso en materia de nómina, tanto presupuestal como organizacional, sin em­bargo, ayer por la mañana en un evento privado diputados recibieron el análisis y ahora dicen que lo revisarán.

En este sentido, algunas fracciones parlamentarias manifestaron no conocer to­davía el documento, aunque se mostraron de acuerdo con disminuir la nómina en caso de que el análisis de IMCO así lo determine.

Hugo Contreras, coordina­dor del PRI y presidente de la Junta de Coordinación Políti­ca (Jucopo), negó que se haya tratado de un acuerdo con los demás partidos el “guardar si­lencio” dos semanas antes de dar a conocer mencionado es­tudio, y enfatizó que lo anali­zarán ya que están con toda la disposición de hacer lo que le venga mejor al Congreso.

“Puedo decir que tengo toda la disposición de hacer lo que mejor beneficie al con­greso. No tengo inconvenien­te, yo no dependo de alguna persona o eso es lo que me mueve, me mueve mi capaci­dad, mi talento y mi convic­ción (…). Toda mi disposición siempre para mejorar las con­diciones administrativas de este Congreso”.

En un mismo sentido se manifestó José María Martí­nez, líder de Morena, al referir que verán todas las recomen­daciones que les haga el ins­tituto y en su caso la ruta que proponen, en aras de determi­nar qué es lo que sí se podrá realizar desde el legislativo.

“Hay que conocer el conte­nido y a partir de ahí ver cuál es la ruta que se propone por los profesionales que hicieron este diagnóstico de cómo me­jorar y de cómo eficientar el trabajo de los empleados. Y por supuesto si esto implica reducción de nómina, pues será importantísimo”.

Por parte del IMCO, quien emitió un comunicado ayer luego de la entrega del estudio, se informó que para llevar a cabo mencionado es­tudio utilizaron los datos y documentos proporcionados por diversas áreas del con­greso y se tomaron en cuenta buenas prácticas en materia de nómina, tanto a nivel local como internacional.