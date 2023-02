A cada rato falla el sistema en el archivo del registro civil

Problemas técnicos complican trámites, truenan ciudadanos

En menos de una semana las personas no pueden apostillar actas de nacimiento o matrimonio, o adquirirlas en estas oficinas de gobierno, todo porque no funcionan sus programas

Por Rafael Hernández Guízar

Ciudadanos se dijeron muy molestos con las fallas constantes en el sistema del archivo del Registro Civil del Estado.

Por segunda ocasión en lo que va de la semana, el siste­ma se fue, y con esto, muchos de los trámites que se hacen en este sitio dejaron de ha­cerse, tales como el apostille de actas de nacimiento o ma­trimonio, e incluso la misma venta de las actas.

“Sí me da coraje porque van dos veces que vengo y las dos veces me tocó que se les fue el sistema y me dije­ron no pues vente mañana, y como si uno pudiera estarse dando vueltas, o sea es que un tiene más cosas que ha­cer como para nada más es­tar haciendo esto”, dijo muy molesta una de las ciudada­nas entrevistadas.

Otro de los entrevistados señaló: “Pues llegué antes de las 11, ya son las 2 de la tarde y e salen con que no me pueden hacer el trámite, que porque no hay sistema, digo y yo qué culpa tengo, me tardé como más de una hora en poder pagar en la recaudadora que está acá arriba, porque había un montón de gente, y ahora que ya no se puede, no es que la verdad sí está mal porque salieron con que mi trámite se va a tardar más tiempo que porque el lunes es día festivo, que por lo de la función de Jalisco, eso está mal, a mí no me van a dar el día libre en el trabajo, no entiendo por qué salen esto señores con que a ellos sí”, soltó.

Otra de las entrevistadas lamentó: “Pues a mí lo que me pasó es que me decían que el acta no estaba en el siste­ma, que tenía que ir al regis­tro civil de donde la necesito a ver si allá está y pues se me hace como ilógico que me di­gan eso si hace unos días vine a comprar la misma acta y sí estaba aquí, cómo voy a ir hasta Sayula a pedir un acta que aquí la tienen, como que no va, y así me han traído, me dijeron ya ahorita que me espere hasta después de las 2:30 a ver si les regresa el sistema o a ver qué pasa, que porque no saben por qué no aparece, y yo entiendo que no es culpa de la señori­ta que me atiende, pero pues uno explota”, dijo.

Por ello, los desesperados ciudadanos exigieron a la au­toridad estatal que haya aten­ción a este tipo de problemas técnicos que complican tanto la gestión de trámites.