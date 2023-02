Unidades de la ruta 66 tardan “una eternidad”

Usuarios esperan hasta dos horas por el camión

Por Rafael Hernández Guízar

El pésimo servicio de la ruta de transporte público “66” es cada día más nocivo para las personas, así lo de­nunciaron ayer usuarios muy molestos.

Alrededor de dos horas se tarda en pasar el camión por el derrotero, es decir, que de­ben de esperar dos horas los usuarios para poder subirse a las unidades, por ende, o no llegan a trabajar, o siempre llegan tarde.

“Ya pasaron dos horas de que estamos aquí, y la verdad se me hace injusto de que sea una ruta tan deplorable y que no se haga nada, porque des­afortunadamente e la única ruta que me deja a donde yo voy, son muy largos los es­pacios que recorre y aparte, mire, yo voy a trabajar y des­afortunadamente pues lleva­ba prisa, ya no porque ya me resigné a no llegar y mire, yo voy a una terapia allá para Mi­ravalle, y tenía 10 pacientes, y me acaban de cancelar cuatro hasta el momento, y eso sig­nifica que ya perdí dinero”, denunció Eliza González, una de las usuarias entrevistadas.

Y es que para esta mujer que a diario debe tomar ese ca­mión pues “es el único que la lleva a su casa”, es un martirio ir a trabajar o de hecho, a cual­quier lugar fuera de su comu­nidad ya que es el único medio de transporte que tienen.

Ayer, ella perdió dinero, como casi todos los días, pues sus pacientes le cancelaron ya que no llego a tiempo, una historia que se repite cada día desafortunadamente para ella y su familia.

“Ya no voy a ganar lo que iba a ganar y no traigo para un carro de sitio y no creo que sea justo que yo tenga que estar pagando carro de sitio, si esta ruta me debería de dar el ser­vicio eficiente, es una tarifa alta la que nos cobran y tene­mos que pagarla pero además el servicio es deficiente. Mire aquí había tres señoras y se fueron cuando había pasado una hora, se fueron echan­do madres y no ha pasado, y como le digo, a mí se me hace muy injusto que no se haga nada”.

Y agregó: “Yo termino por no ganar porque para mover­me tengo que pagar un sitio, y ya con pacientes cancelados y todavía gastar así, no es justo, si la ruta no tiene camiones su­ficientes pues que la quiten y que pongan otra que sí pueda dar el servicio (…). Nosotros les dijimos a los choferes que qué pasaba, que por qué tarda­ban tanto, porque les dijimos que queríamos reportarlos y nos dijo que a ellos tránsito se las pela, que les valía madre porque además son políticos los dueños y pues eso da mu­cho coraje”.

La situación es altamente desesperante para quienes de­penden de esa ruta d camión, por ello, hicieron un llamado de emergencia a la secretaría de transporte para que pongan orden de inmediato.