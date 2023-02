Rescatan a coyote en Tlajomulco

Atienden a animal lesionado

Personal de la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre de Tlajomulco realizó la libera­ción de un coyote en el Cerro Viejo, en el Ejido de San Mi­guel Cuyutlán.

Este ejemplar fue rescata­do por la dependencia el pa­sado 20 de mayo, luego de un reporte ciudadano en el que se informó el avistamiento de un animal lesionado y tirado sobre el camellón, probable­mente tras haber sido impac­tado por algún vehículo, sobre Carretera a Morelia, a la altu­ra del Parque Industrial Siglo XXI, en la población de Santa Cruz de Las Flores.

En primera instancia el co­yote fue trasladado a una clínica particular para realizarle los es­tudios pertinentes y determinar el tratamiento que debía recibir.

Tras casi un año de rehabi­litación, el ejemplar se encon­traba completamente listo para ser reintegrado a su hábitat, por lo que este domingo se realizó la liberación de manera exitosa en el Cerro Viejo

La Unidad de Rescate de Fauna Silvestre de Tlajomul­co recomienda a la ciudadanía que, en caso de avistar anima­les silvestres en zonas urbanas, no los toquen, no los lastimen y no intenten atraparlos. Poste­riormente realicen el reporte al C4 Tlajomulco: 3332834545 o a la Unidad de Rescate de Fau­na Silvestre: 3331383098.