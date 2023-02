“Alfaro gobierna sin contrapesos”

Sometió los poderes de Jalisco a su voluntad: Ángeles Arredondo

Incluso Derechos Humanos está bajo el control del mandatario, acusó la priísta

Por Rafael Hernández Guízar

Que el gobierno de Enri­que Alfaro ha dado muestras sobradas de su incompeten­cia y para el cargo, sentenció ayer la ex regidora de Guada­lajara, Ángeles Arredondo.

La priísta y ex secretaria general del Comité Directi­vo Estatal (CDE) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dijo ayer en entrevista con Página 24 que el go­bernador jalisciense ha dado “muestras” de que la delin­cuencia se ha desbordado debido a que no hay control sobre el estado.

Dijo además, que es abe­rrante cómo pese a que no ha podido frenar la comisión de delitos, tiene un control abso­luto no sólo en el Poder Eje­cutivo, sino incluso en el con­greso, y que por ello no hay un sistema de contrapesos.

“Definitivamente creo que tiene un control absoluto, in­cluso en derechos humanos, porque la presidenta fue arbitraria en su designación, todo lo sabemos, no respetaron el proceso, y hay que decirlo, hay que decir que las designa­ciones que hay desde el Con­greso están siendo controla­das por el gobernador, tiene un control absoluto en todas las dependencias y pone ahí como premio a quien quiere y como todos le deben la cham­ba al gobernador pues nadie dice nada”, dijo.

Aseveró que el tema de los desaparecidos, es otro de los factores que ha mostrado la “ingobernabilidad” en Jalisco.

“Incluso hemos visto cómo ellos omiten cifras, el hecho de que quitaran a uno de los titulares de atención a víctimas tiene que ver con que no se reportan al sistema nacional la cantidad real de desaparecidos (…) Hemos visto como hay señalamientos de cómo se cierran expedien­tes de desaparecidos”.

Y en este sentido fue enfá­tica al sentenciar que por des­gracia ni siquiera la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha sido capaz de arcar un re­ferente en dicho problema que ha causado severos daños a la población jalisciense.

Asimismo, dejó en claro que de no haber un cambio los daños en la sociedad serán cada día mayores, y resaltó que es momento de que la socie­dad de Jalisco, entienda la ne­cesidad de que en las próximas elecciones haya un cambio en los poderes, es decir, que antes de votar de nueva cuenta por el partido Movimiento Ciuda­dano (MC), tomen en referen­cia los hechos violentos que han caracterizado al estado a lo largo del sexenio de Enri­que Alfaro Ramírez.