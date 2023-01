Avenida Guadalupe está en penumbras: Vecinos

Ayuntamiento zapopano es omiso al problema

Criticaron que el gobierno municipal ni siquiera se ha molestado en acudir a verificar los reportes

Por Rafael Hernández Guízar

A oscuras permanece una gran parte de la avenida Gua­dalupe al poniente de la ciu­dad, aunque ya lo reportaron vecinos de varias colonias no han tenido respuesta.

Desde la glorieta Chapa­lita hasta el anillo periférico poniente, muchos tramos de esta tan transitada avenida ca­recen de alumbrado público y por parte del ayuntamiento no se les ha dado respuesta, me­nos aún, una solución.

“Pues dice el presidente que trabaja y que trabaja, pues dónde, esa es la pregunta que queremos hacerle, porque se necesita que trabajen en rea­lidad con esto, no hay alum­brado público y le voy a de­cir algo, es muy peligroso eso porque a los vecinos nos pone en apuros ya que hay posibili­dad de que se den accidentes, de que aumente la inseguridad, de que haya robos y otras cosas que van haciendo de nuestras colonias un lugar peligroso y donde vivir es muy molesto”, sentenció Alberto Mora, uno de los entrevistados.

“Mire, de la avenida Niño Obrero hasta esta parte del canal no hay alumbrado, y si se sigue por esta misma avista y llega a la UNIVA tampoco hay alumbrado, y eso es más peligroso todavía porque hay una parte del canal que no tie­ne protecciones y se han dado casos en los que hay quienes han estado a punto de caer en el canal, y ya les hemos pedi­do que se pongan atentos pero son necios y tienen oídos sor­dos a lo que el pueblo les pide, eso es muy decepcionante, yo no sé si este señor no tiene experiencia en la vida públi­ca, pero lo que sí nos queda en claro es que no hay interés, porque antes, con los otros que fueron presidentes muni­cipales, al menos mandaban personal a ver de qué se tra­taba cuando un ciudadano les pedía ayuda, ahora ni eso, no nos hacen ni caso”, agregó.

Por ello, vecinos de la ave­nida indicaron que es su deseo que el incremento que se les hizo en el pago del impuesto predial, se vea reflejado en la dotación de servicios, una cuestión que es de hecho, la obligación del ayuntamiento de acuerdo al artículo 115 de la Constitución mexicana.