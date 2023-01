“Fraccionamiento Puerta del Sol, peor que pueblo fantasma”

Ayuntamiento de Ixtlahuacán de los Membrillos no brinda servicios públicos

Por Rafael Hernández Guízar

Como si fuera un pueblo fantasma, así luce la mayor parte del fraccionamiento Puerta del Sol, en el muni­cipio de Ixtlahuacán de los Membrillos.

La pésima dotación de servicios públicos municipa­les ha llevado a las personas a abandonar sus casas, no hay ni agua potable a veces, mu­cho menos seguridad o alum­brado público, no hay cetros de comercio, ni farmacias, ni siquiera un centro de salud cercano.

“Mire, lo que pasa es que aquí sí abandonan las casas y no ponen letreros de que se va a rentar en nada, empieza a crecer la maleza, sus mue­bles, lanzan llantas, se roban las puertas y las ventanas y siento que eso da muy mal as­pecto en el fraccionamiento, no sé si el gobierno se puede encargar de eso, o si al menos se pueden dar una vuelta a quitar la maleza que se hace afuera de las casas”, dijo Sa­rahí, una de las entrevistadas.

Y agregó: “La policía pasa muy poco y carecemos mucho también de alumbrado públi­co, aquí en mi cuadra si mis vecinos y yo no prendemos nuestras luces está oscuro; de hecho, tuve que comprar va­rias lámparas especiales por­que no se ve nada. Además, mire los mismos juegos, están en malas condiciones, incluso en las terrazas no hay luz”.

Que no pase la patrulla por las calles del fraccionamiento, sino únicamente por las ave­nidas principales, ha hecho que muchas personas acaben por dejar las viviendas pues no hay quien ponga freno a los delincuentes que se roban todo lo que pueden, hasta las ventanas de las casas, el piso y las instalaciones eléctricas.

“Pasa pero nomás por la calle principal pero no se me­ten entre las calles, y pues por eso es muy inseguro”, dijo.

Por ello, hizo un llamado a su presidente municipal, al que pidió que atienda este grave conflicto que se vive en el fraccionamiento donde decenas y decenas de perso­nas han preferido abandonar sus viviendas antes que se­guir pagando un crédito por una casa que se ha vuelto in­habitable.

“Le pedimos al gobierno que ponga de su parte, que no nos abandonen y que vengan a ver lo que se necesita, que quiten la maleza de las casas abandonadas y que nos ayu­den con los servicios que es­tán muy mal”, finalizó.