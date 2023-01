Denuncian cochinero por tianguis en El Colli

Vecinos piden intervención del ayuntamiento zapopano

Urge que el gobierno municipal y los tiangueros se pongan de acuerdo para recoger los desechos que quedan luego de levantar los puestos cada sábado

Por Rafael Hernández Guízar

Un cochinero queda en la avenida El Colli, en la colo­nia del mismo nombre en el municipio de Zapopan, todos los sábados después de la ins­talación del tianguis.

Vecinos de la zona exigie­ron al ayuntamiento que pon­ga mano dura con los comer­ciantes y que el servicio de limpieza que se usa sea efec­tivo pues la tarde del sábado y todo el domingo, aquello luce lleno de desperdicios que quedan tras la venta del tian­guis, algo que causa muchos problemas y plagas a los veci­nos de este sitio.

“Pues sí es muy molesto, ya de por sí el que esté aquí el tianguis es una chinga, y si a eso le agregas que queda el desmadre aquí por eso de la basura pues peor, y yo no sé si es algo que tienen que arreglar los del ayuntamiento o los co­merciantes, no sé qué arreglo haya ni me interesa, lo que sí me urge pues es que deje de estar pasando esto porque compré aquí una casa y ya me quiero ir, yo creo que la voy a poner en renta porque no ten­go nada en contra de nadie, simplemente lo que pido es orden, que no nos dejen así, que sean limpios, que haya orden”, sentenció Francisco Córdova, uno de los vecinos entrevistados.

Y agregó: “Gracias a Dios que ya empezaron a venir ofi­ciales de tránsito, porque eso es otro problema enorme, la estacionada, a mí a cada rato me dejan camionetas y carros en la cochera, y ya me he te­nido que mentalizar porque los sábados es una cosa es­pantosa, no me puedo ni salir ni meter a mi cochera porque no falta el desgraciado que me deje ahí su carro, y todavía hasta se enojan cuando uno les reclama porque dicen que qué delicado es uno, que ni se tardan”.

Hartos del descontrol que priva en este sitio, vecinos de la zona exigieron al ayunta­miento que haya orden, que sean estrictos con la limpie­za y que acuda personal de la Dirección de Movilidad para poner orden con el estaciona­miento.

Por ello, el llamado fue directo al alcalde Juan José Frangie, al que pidieron cero tolerancia hacia quienes in­fringen los reglamentos mu­nicipales.