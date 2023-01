IEPCJ va por defensa propia ante Plan B de reforma electoral

Esperaremos publicación de la Ley para determinar acciones: Ramírez Höhne

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Podría ser una controver­sia constitucional a la que re­curra el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPCJ) para hacer frente al “plan B” de la refor­ma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, así lo señaló la presidenta del organismo, Paula Ramírez Höhne.

La consejera presidenta mencionó que quizá la si­guiente semana en el Senado estas reformas podrían tomar curso, y es por ello que habló de cómo actuarán para im­pugnarlas ante los daños, que ella supone, se provocarán a los organismos democráticos del país, ya que uno de los más graves será la reducción en las estructuras operativas del INE y de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES).

“Tendremos que actuar en consecuencia. Ahorita no hay reforma, hasta que se publi­que podremos actuar, tiene que ser aprobada. Respecto de estos cambios que están afectando estructuras, facul­tades, procedimientos electo­rales concretos, nos podremos pronunciar o actuar. Hemos vislumbrado distintos posi­bles recursos; creemos que hay la posibilidad de recurrir mediante una controversia constitucional, hay la posibi­lidad de presentar amparos, incluso se está valorando de acudir como amicus curiae”, explicó Ramírez Höhne.

Refirió que tendrán una defensa propia, ya que al final de todo los institutos locales en cada estado tendrán afecta­ciones distintas por lo que con base a ello actuarán, ya que, por ejemplo, en Jalisco pega­ría la prohibición para inver­tir recursos en desarrollo de voto electrónico: “Nosotros, junto con Coahuila, somos las dos autoridades que he­mos desarrollado, usado, im­plementado, mejorado urnas electrónicas para elecciones constitucionales y todo tipo de mecanismos de participación ciudadana, pues al menos en los últimos 20 años. Y cree­mos que esta le pone un freno muy importante a este desa­rrollo tecnológico que ha con­tribuido de manera significa­tiva en la vida democrática”. Dijo que el que se vayan a extinguir las juntas distritales que el INE tiene en todo el país generará una afectación complementaria, ya que, por ejemplo, estas son las encar­gadas de poner las casillas de las elecciones. En el caso con­creto del IEPCJ, agregó, se le quitaría la posibilidad de emi­tir reglamentación para accio­nes afirmativas y de paridad. “El impacto no es aislado, no podemos decir solo lo que les pega a los OPLES, porque muchas de las afectaciones por ejemplo al INE nos im­plican de manera directa. No­sotros no somos responsables de instalar casillas, pero sí son las casillas para nuestras elec­ciones, de manera que si el INE pierde esas capacidades institucionales, desde luego las elecciones locales se van a ver afectadas”, concluyó la presidenta del IEPCJ.