Fiscal electoral no logra sentencias condenatorias

En 8 años no pudo judicializar ninguna de las 800 denuncias

Solo emitieron “dos o tres” sanciones administrativas o reparación del daño, dijo Ricardo Suro, titular de la Fiscalía especializada en Materia de Delitos Electorales, durante informe de actividades

Por Elizabeth Ríos Chavarría

La Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electo­rales en Jalisco no judicializó ninguna carpeta de investiga­ción por delitos electorales y no se ha condenado a nadie con cárcel por esta causa, in­formó el titular de la depen­dencia Ricardo Suro Gutié­rrez.

Al presentar su informe de actividades, Suro Gutiérrez justificó tales resultados -du­rante los ocho años que lleva al frente de la dependencia- en que suelen denunciarse conductas que no constitu­yen un ilícito o no ameritan pena de prisión, en cambio, dijo que ha habido sanciones administrativas y acciones para la reparación del daño, ya que muchas de las oca­siones hay conductas que “al calor del proceso” se de­nuncian y no necesariamente son infracciones como tal. Suro Gutiérrez dijo que del 2015 a la fecha han recibido alrededor de 800 denuncias por posibles delitos electo­rales, pero solo “dos o tres” terminaron en una sanción, pero no de cárcel: “(De las 800 denuncias) terminarían dos o tres carpetas, como re­pito, derivadas de acuerdos reparatorios, pero no se judi­cializaron. Creo que tiene que ver con que los hechos que se denunciaban no siempre constituían delitos electorales y además los elementos de prueba que se acompañaban o con los que se contaban, no eran suficientes para judiciali­zar algún asunto”.

También se escudó en que hay complejidades en la Ley General en Materia de Deli­tos Electorales. Aseguró que, como en la actualidad los de­litos no están tipificados con claridad, en la que convergen diversos aspectos que hace que sean más difíciles de probar, sí enfatizó que hace falta mejorar en este aspecto: “Tenemos una ley un tanto difusa para acreditar estos tipos penales (…). Creo que hay tareas pendientes como sería clarificar los tipos pe­nales para que haya una ma­yor eficacia en la persecución de los delitos y por otro lado también robustecer la calidad de las denuncias, contar con los elementos de prueba ne­cesarios para acreditar estos tipos penales y continuar con estas capacitaciones que tam­bién pueden contribuir a que las denuncias sean con ma­yor precisión, mayores datos de prueba para que puedan ser efectivas”.

También explicó que ha habido una mayor incidencia de denuncias por violencia política contra las mujeres, y que en estos tiempos post electorales la mayoría de los casos tiene que ver con fun­cionarias que han dicho ser violentadas en su cargo públi­co: “Tenemos varias carpetas de investigación derivadas de estos actos. Algunas tienen que ver con el debate en los cabildos, que es donde hay una mayor incidencia, pero no necesariamente es un deli­to electoral. A veces en el ca­lor del debate pues hace sentir que hay una agresión, sin em­bargo, es propio del ejercicio del cargo público”.

El informe de actividades de Ricardo Suro Gutiérrez se realizó ayer por la mañana en el Congreso del Estado.