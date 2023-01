Cámara de Comercio de Tonalá denuncia abandono en cabecera municipal

Carecen de servicios

No hay respuesta de la administración del ahora morenista Sergio Chávez

Por Rafael Hernández Guízar

La cabecera municipal de Tonalá presenta pésimas con­diciones por la falta de servi­cios, denunció ayer la Cámara de Comercio del municipio.

Héctor de la Mora, con­sejero de la Cámara de Co­mercio de Tonalá, señaló en entrevista con Página 24 que son innumerables las carencias que se tienen en el municipio y que la respuesta del ayuntamiento, encabezad por el ahora morenista Sergio Chávez, es muy poca, por lo cual, ellos mismos como co­merciantes “responsables” han decidido tomar parte.

“No estamos siendo in­cluyentes en el tema de las banquetas, ni siquiera en la ca­becera, ya no hablemos de los alrededores de la cabecera que ni banquetas tienen, ya no ha­blemos de otros lados. También está el tema del alumbrado pú­blico, que es un tema muy de­licado, en todos los lugares lle­gan y dicen que en dos días van a tener prendido todo y tan es así que nosotros mismos hemos tenido que comprar lámparas, los comerciantes tenemos que comprar las lámparas y eso lo vamos a colocar en las colonias donde de plano no hay lámpa­ras y en los alrededores de las escuelas”, explicó Héctor de la Mora.

Detalló que incluso han acudido a las escuelas para llevar pupitres, pues en mu­chos centros educativos de Tonalá no hay ni donde sen­tarse, así que muchos alumnos toman clase en el suelo: “Nos hablaron de una escuela y nos dijo el director que no había butacas. Y las llevamos a una escuela de Jauja, los directo­res quedaron muy conformes. Hay un grupo de colegios de Guadalajara que nos están por donar otras 300 butacas más, porque hemos visto que hay escuelas donde los niños lle­van sus sillas porque no hay ni donde sentarse, se sientan en el suelo”.

Asimismo, las ganas de hacer el cambio, según dijo, han hecho que adopten una filosofía: “Nosotros tratamos de hacer lo humanamente posible, porque no hay dine­ro que alcance, pero tenemos la meta de apoyar al menos a una persona al día”.

Finalmente, resaltó que, aunque ellos han hecho lo que pueden, es responsabilidad del ayuntamiento poner ma­nos a la obra y aplicar el di­nero de forma adecuada en la correcta dotación de servicios públicos.