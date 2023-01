Amagan vecinos con bloquear carretera a Colotlán por falta de agua

Crisis en Valle de los Molinos

Por Rafael Hernández Guízar

Otra vez la falta de agua en el fraccionamiento Valle de los Molinos, en Zapopan, se convirtió en un grave pro­blema.

Vecinos de la zona, que se dicen hartos de promesas del ayuntamiento que nunca se cumplen, ya consideran hacer nuevas protestas, no sólo en las afueras del ayuntamiento sino, incluso bloqueando de nuevo la carretera a Colotlán.

“Porque nomas así hacen caso estos cabrones. Anterior­mente cuando el problema se presenta todos los días y que era más fuerte, nada más ce­rrando la carretera es como nos hicieron caso. Como ya empezó otra vez el problema pues parece que vamos a tener que salir otra vez a bloquear la carretera y desde ahorita le pedimos perdón a todos los vecinos porque esto hace una cosa muy difícil”, dijo una de las vecinas entrevistadas.

“Es una pesadilla vivir así, yo quisiera que el presidente municipal (Juan José Fran­gie) se viniera a vivir unos días aquí, a ver si no nos en­tendía, que se ponga tantito nuestros zapatos, porque de por sí el alumbrado malo, la seguridad mala, la carretera y las calles pésimas, y todavía no tener agua potable, no se­ñor, eso ya es el colmo”, si­guió la molesta mujer.

Según se dijo a este repor­tero, el problema de la falta de agua potable afecta al menos a la mitad del fraccionamien­to, esto, debido a la construc­ción de nuevas viviendas en la zona, y ante la incapacidad de los pozos que ya se tienen para aportar agua.

Cabe señalar que en este fraccionamiento las casas no cuentan con tinacos ni aljibes, por ello, cuando se corta el servicio, se quedan definiti­vamente sin agua, ni siquiera para usar el baño.

Por ello, vecinos de la zona lanzaron un ultimátum tanto al presidente municipal Juan José Frangie como a los regi­dores: O solucionan el proble­ma y se normaliza la dotación de agua potable, o se vivirán las protestas en aquella parte de la ciudad, causando afecta­ciones.