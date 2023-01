Protestan en El Mirador por falta de agua potable

Ya son dos semanas sin el servicio, truenan vecinos

Por Rafael Hernández Guízar

Ya son 15 días sin agua en el fraccionamiento El Mirador, en El Salto, veci­nos se manifestaron tanto en el ayuntamiento como en la constructora Balli, pero nadie les da respuesta.

Desesperados por no tener ayuda ni de quienes les ven­dieron las casas ni del ayun­tamiento, están pensando en atapar la carretera y no mo­verse hasta que les den res­puesta.

“Nosotros ya no sabemos ni qué hacer, estamos ya de plano pensando en ponernos a tapar la carretera porque vamos y pedimos ayuda y no nos ayudan”, dijo la señora Victoria, una de las molestas vecinas.

“Mire la constructora nos prometió el servicio y no te­nemos agua, y el ayuntamien­to no nos da respuesta porque dice que no le ha entregado la obra la constructora, y en la constructora dicen que ellos ya entregaron, se echan la bo­lita unos a otros. Se compro­metieron a mandar pipas y no nos han mandado nada, y las personas no tenemos agua ni para los baños, los niños no pueden ni ir a la escuela y nos prometieron que iba a haber escuelas pero tampoco”

Pero fue más allá, dijo que es todo un abuso el que se vive de parte de la construc­tora a ellos: “Mire, si mandan una pipa nos venden el agua y por ejemplo, nos llenan un tinaco de 450 litros en 150 pe­sos y eso pues hay que com­prar a veces hasta dos veces al día, imagínese de a cómo nos sale la semana, uno va comprando como se puede. Supuestamente hay una pipa del ayuntamiento pero que era para llenar una cisterna y pues nada, tampoco nos han ayudado e nada”.

Se dijeron arrepentidos de haber comprado casas en este sitio pues simplemente no hay servicios y pese a que están pagando impuesto predial, el ayuntamiento hace caso omi­so a sus peticiones.

“Siempre son excusas, que una tubería, que la bomba, y mire, somos más de tres ml personas y nosotros tenemos alrededor de 15 días ya con esto, hemos ido a todos la­dos a pedir ayuda y no hay respuesta y cuando vamos a pedir ayuda nos echan a la policía, en lugar de ayudarnos nos echan a la policía”.

No hay agua, no hay es­cuelas, no pasa el camión ni la patrulla, no hay nada que les ayude a las personas a te­ner una vida al menos con co­modidades y que les ayude a resolver necesidades básicas.