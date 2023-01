Proponen invalidar fotomultas “fantasma”

Que sólo se apliquen las notificadas de manera personal

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Porque se vulneran de­rechos de los ciudadanos ya que les quitan la oportunidad de defenderse o saber de la infracción con oportunidad, en el Congreso de Jalisco se discute una iniciativa para invalidar todas aquellas foto­infracciones que no sean noti­ficadas de manera personal al infractor.

La propuesta la presentó el diputado del PAN, Abel Her­nández Márquez, quien refi­rió que el objetivo es evitar que a inicios de año, cuando se paga el refrendo vehicular, los ciudadanos se encuentren con estos cobros sorpresa co­rrespondientes a fotomultas, como actualmente ocurre.

Con reformas a los artículos 391 y 387 de la Ley de Movi­lidad, Seguridad Vial y Trans­porte, el legislador mencionó que se ha vuelto usual que automovilistas no se enteren que cuentan con fotomultas hasta el momento de hacer el pago del refrendo, ya cuando no tienen oportunidad de acceder a des­cuentos o ver en dónde se dio la presunta infracción.

Si bien las fotoinfraccio­nes se aplican con la finalidad de mejorar la seguridad vial con la disminución de velo­cidad, el legislador mencionó que el proceso de notificación actual, que es mediante co­rreo, resulta ineficaz pues en la mayoría de los casos este no se entrega al propietario del carro, ya que se dejan en otros domicilios o en su caso llegan muy tarde.

“Cuando tú cometes una sanción tienes que tener el de­recho de audiencia y defensa, si no eres notificado no tienes el derecho a defenderte. Si la idea de las fotomultas es in­hibir el exceso de velocidad, pero no te enteras que te han sancionado, pues difícilmen­te estamos cumpliendo con el objetivo que es salvar vida”.

Instó a que sean efectivas las notificaciones, es decir, que si no se notifica y no hay acuse de recibo del infractor, que estas fotoinfracciones no sean cobrables, ya que le han llegado casos de personas que se han encontrado con que tie­nen –sin haber sido avisados– hasta diez multas de este tipo.

“Creo que es un derecho del ciudadano que le noti­fiquen en tiempo y forma, transparente el proceso y así le da certeza al ciudadano de que se están haciendo las co­sas de manera adecuada. No planteo que dejemos de cum­plir nuestras obligaciones como ciudadanos, sino que seamos más transparentes en el proceso”, insistió.