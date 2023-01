Exigen regreso de “Sendero Seguro”

Venta de drogas y delincuencia en alrededores de planteles: UdeG

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Porque no hay regulación para evitar bares y otros es­tablecimientos con venta de alcohol y se ha detectado la comercialización de droga sintética en las inmediacio­nes de los centros escolares, o porque en general hay mu­chas denuncias de entornos inseguros, autoridades de la Universidad de Guadalajara (UdeG) llamaron a los muni­cipios y al estado a retomar el programa “Sendero Seguro”; falta mayor coordinación en­tre instancias de gobierno, señalaron.

En rueda de prensa para dar un balance sobre mencio­nado programa, el coordina­dor de la Seguridad Univer­sitaria, Montalberti Serrano Cervantes, recordó que este programa contemplaba la participación de las autori­dades –especialmente de las municipales– desde varias instancias, en aras de ga­rantizar espacios seguros al alumnado en los alrededores de las escuelas. Sin embar­go, lamentó que de buenas a primeras todo el apoyo que había disminuyó considera­blemente.

Por ello hizo el llamado a retomar de nuevo este pro­grama desde el ámbito guber­namental, ya que por ejemplo una de las problemáticas que no ha sido resuelta es la de la venta de alcohol cerca de los planteles, puesto que del 2016 a la fecha se han detectado al menos 54 cantinas escolares, de las cuales 16 están cerca de centros universitarios.

“Mandar un mensaje res­petuoso a cada uno de los presidentes municipales y al gobierno del estado para que no nos dejen solos, a noso­tros y a los policías. Todo el tema de seguridad se lo de­jan a los elementos de segu­ridad pública, y ellos están rebasados. Por más esfuerzo que hagan y envíen patrullas no alcanza, no hay suficien­te personal para cuidar todas nuestras escuelas”.

Para entender el panora­ma, detalló que tan solo en los primeros días de clases del 2023 en la Preparatoria 5 un total de diez alumnos han sido asaltados. Por otro lado añadió que se han registrado tres secuestros virtuales y la desaparición de un estudiante, sin embargo, profundizó en cifras del 2022 al referir que se reportaron 645 incidencias entre las que destacan robos o intentos dé, violaciones, tentativas de privación de la libertad, extorsiones, consu­mo o posesión de drogas y cinco secuestros virtuales.

En este sentido, tampoco dejó de mencionar otro as­pecto que les preocupa y que va en aumento, el cual tiene que ver con la venta de dro­gas sintéticas en los alrede­dores de las escuelas, pues les ha tocado atender a alum­nos desmayados cerca de los planteles.

“Está la normalización e incremento de consumo, ven­ta y distribución de drogas sintéticas en las inmediacio­nes de los planteles. En cuan­to a llamadas de extorsión, cada vez van siendo más so­fisticados los extorsionadores y han logrado engañar a los padres de familia”.

Si bien no dejó de reco­nocer la presencia de poli­cías cerca de los planteles, sí enfatizó que hace mayor coordinación y el regreso del programa. Reiteró el llama­do a los alcaldes y mencio­nó que en Tonalá ya se firmó un acuerdo para concretizar esto.