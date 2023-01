Escala inseguridad en el mercado de abastos

Denuncian robos a plena luz del día

Por Rafael Hernández Guízar

Vecinos del mercado de abastos en Guadalajara Se quejaron de los robos cons­tantes que suceden incluso a plena luz de día.

De acuerdo con los veci­nos entrevistados por Página 24, la policía municipal no es capaz siquiera de poner orden puesto que no importa si es de mañana, tarde o noche, a cualquier hora hay robos a personas y de autopartes, algo que ha dejado no sólo grandes daños económicos sino una pésima impresión en la ciuda­danía.

“Mucha gente por eso dejo de ir al mercado. Por­que andan de pronto cami­nando y no falta el que pasa y le saca el celular una car­tera de la bolsa a las señoras con el pretexto de ayudarle a cargar las cosas o los malan­drines que andan como hal­cones nomás viendo qué carro van a desvalijar y lo hacen en un tiempo récord”, denunció Antonio, uno de los vecinos entrevistados.

“Mire, aquí su casa la tiene a unas cuadras, diga­mos que ya somos del ba­rrio, pues aquí hemos vivido por muchos años, y ya uno más o menos sabe qué hacer para cuidarse Pero los que no y que vienen de visita al mercado por ejemplo o que vienen a visitar a alguien a una casa siempre tienen el mismo problema de eslo­gan algo les dañan el carro hasta le faltan el respeto a la señora y eso pues franca­mente es muy molesto aquí quisiéramos que estuviéra­mos la policía al pendiente para evitar todo ese tipo de cosas porque nosotros que­remos una colonia tranquila y no la estoy echando la cul­pa nadie del mercado ellos Mis respetos, porque están haciendo una labor muy im­portante, son los que andan haciendo problemas los que nos molestan”, agregó.

Nosotros mismos acudi­mos ayer a la zona en cues­tión y vimos una gran canti­dad de personas en estado de ebriedad, o posiblemente bajo el influjo de alguna otra sus­tancia.

Por ello, vecinos de la zona hicieron un llamado a la comisaría general de seguri­dad pública de Guadalajara; exigieron que haya presencia constante de las patrullas en la zona, y que incluso elementos pie tierra hagan rondines, pues los comerciantes del mercado de abastos han donado patru­llas para tales fines.