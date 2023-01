“Yo me dedico a trabajar”, dijo Ebrard sobre quejas por presuntos actos anticipados de campaña

No teme perder la candidatura: “nunca he tenido temor a nada, si no, no estaría aquí”

Ya tomó protesta, de manera simbólica, a 300 representantes distritales para organizar una estructura electoral en el país

Por Mathieu Tourliere

Enero 25, Ciudad de México (apro).– “No sé qué quieren sancionar, yo me dedico a trabajar”, sostuvo el canciller Marcelo Ebrard Casaubon en respuesta a un cuestionamiento sobre las quejas presentadas en su contra ante el Instituto Na­cional Electoral (INE) por presuntos actos anticipados de campaña, en el marco de la pugna al interior de More­na para determinar quién de Ebrard, Claudia Sheinbaum Pardo o Adán Augusto Ló­pez Hernández obtendrá la candidatura del partido en las elecciones presidencia­les de 2024.

Ebrard ya tomó protesta, de manera simbólica, a 300 representantes distritales para organizar una estruc­tura electoral en el país; al igual que las demás “cor­cholatas”, viaja a menudo en el país para acciones de proselitismo disfrazadas de giras de trabajo, tiene una intensa presencia en redes sociales y recientemente han salido los “marcelitos”, muñecos que se parecen a él imitando el modelo de los “amlitos” de peluche.

“Voy a esperar a ver qué se resuelve”, sostuvo el can­ciller en una rueda de prensa posterior a un evento oficial en la Secretaría de Relacio­nes Exteriores (SRE), en la cual aseveró que “hasta ahora vamos muy bien, no hemos tenido ninguna san­ción, y pues yo estoy en mi trabajo”.

Preguntado si teme per­der la candidatura, Ebrard reviró: “nunca he tenido te­mor a nada, si no, no estaría aquí”.